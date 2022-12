Comprueba el cuarto premio de la Lotería de Navidad 2022

54.289, primer cuarto premio

El primero de los dos cuartos de este sorteo de Navidad 2022 ha caído en el 54.289. Ha llegado a las 11:09 y ha caído en Calatayud.

Como todos los años, este jueves 22 de diciembre, en dos días, se celebrará en el Teatro Real de Madrid el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y, igualmente, como todos los años, tendrá a la mayoría de los españoles expectantes y con la ilusión de haber ganado algún premio.

Para hablar del Sorteo de Navidad, primero debemos saber que es un sorteo que comenzó en Cádiz hace ya 200 años. El contexto histórico en el que se encontraba nuestro país no era del todo favorable, puesto que España estaba en plena invasión napoleónica.

El primer lugar donde se celebró la Lotería de Navidad fue en Cádiz, y este sorteo nació por iniciativa del sevillano Ciriaco González Carvajal, con el propósito de recaudar dinero para hacer frente a los gastos militares causados por la guerra. Una curiosidad es que el primer premio gordo se lo llevó el número 03604. A partir de aquí el sorteo de Lotería de Navidad creció y creció hasta llegar a lo que conocemos hoy en día. Tuvo tanto éxito que ni siquiera durante la guerra civil el sorteo de Navidad dejó de repartir premios.

¿Cuánto se reparte por cada premio?

Dependiendo del premio que nos toque, este será más o menos cuantioso. El primer premio (premio gordo) este 4 millones de euros la serie, lo que se traduce en 400.000 euros cada décimo y 20.000 euros por euro jugado. El segundo premio es de 1.250.000 euros por serie, o lo que es lo mismo 125.000 euros por 10º o 6250 euros por euro jugado. El tercer premio es de 500.000 euros por serie (50.000 por 10º o 2500 euros por euro jugado). Por último, aquellas personas que hayan obtenido un cuarto premio de los dos que hay, deberán saber que son 200.000 euros por serie, 20.000 euros por décimo y 1000 por euro jugado, por lo que si has comprado un décimo y te toca uno de los dos cuartos premios, te llevarás 20.000 euros limpios.

¿Cuánto se lleva Hacienda si he ganado uno de los cuartos premios?

Hacienda no te quitará nada de los primeros 40.000 euros ganados. Esto significa que si has ganado un décimo del premio gordo (400.000 euros) los primeros 40.000 euros los obtendrás completos. De los 360.000 euros restantes, hacienda se llevará un 20%, lo que se traduce en 72.000 euros. Para ti quedarían 328.000 euros.En el caso del cuarto premio, como cada décimo premia con 20.000 euros, Hacienda no te quita nada, puesto que no llega al mínimo de 40.000 euros y el Estado lo considera como premio menor.