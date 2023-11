El Maestro Joao da el número que ganará la Lotería de Navidad en 2023

Durante su aparición en el programa de televisión "Zapeando" de laSexta, Joao realizó una ritual utilizando un péndulo con una piedra de ojo de tigre, una piedra que él asocia con la atracción del dinero, la suerte y el éxito.

Su método es singular y visual: coloca todos los números del 0 al 9 y les asigna un sí o un no. A través del movimiento del péndulo, busca determinar la afirmación o negación de cada número, similar a cómo se usaría una ouija. Este proceso se repite para cada cifra del número que Joao predice que será el ganador, con una doble comprobación para asegurar su afirmación. Según sus declaraciones, está seguro de que el número 03261 es el que resultará ser el premio gordo este año.

Este tipo de predicción del Maestro Joao no es algo que se pueda verificar científicamente, y es importante que se entienda en el contexto de entretenimiento, no como un hecho. La Lotería de Navidad es un juego de azar, y ningún método esotérico ha demostrado ser efectivo para predecir su resultado. Las personas interesadas en seguir este tipo de predicciones deben hacerlo con conocimiento de que se basan en creencias personales y no en evidencia empírica.

Hablando de la Lotería de Navidad, es fácil participar. Los billetes se dividen en "décimos", así que no hace falta gastar mucho para tener la oportunidad de ganar algo. Además, es común compartir estos décimos entre amigos o familia, así que si toca, la alegría es aún mayor.