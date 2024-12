Anthony Blake, el mentalista que supuestamente acertó El Gordo en 2002, da el número ganador de la Lotería de Navidad 2024

Quedan menos de 24 horas para que este 22 de diciembre comience el sorteo de la Lotería de Navidad. Todos ansían hacerse con el primer premio en la celebración, el Gordo, que ofrecerá 400.000 euros al poseedor del décimo agraciado.

No obstante por todos es conocido que las posibilidades son muy bajas, siendo la probabilidad de que consigamos el gordo tan solo del 0,0001%, habría 99,9999% de posibilidades de que no tengamos el décimo ganador, el ansiado primerísimo primer premio. El mentalista Anthony Blake, conocido por haber acertado el número ganador de El Gordo de la Lotería de Navidad en el año 2002, ( o al menos eso hizo creer en televisión) ha lanzado una sorprendente predicción sobre el décimo premiado para el sorteo de 2024. Blake, cuyas habilidades como ilusionista y mentalista le han otorgado gran renombre, ha compartido algunas pistas sobre lo que su intuición le dicta acerca de la terminación del número agraciado con el premio mayor el próximo año.

El Sorteo Extraordinario de Navidad, uno de los eventos más esperados y populares en España, reparte este año una cifra récord de 2.702 millones de euros en premios. El codiciado Gordo otorgará 4 millones de euros a la serie ganadora, lo que se traduce en 400.000 euros por décimo. Miles de españoles aguardan con ilusión el próximo 22 de diciembre, fecha en la que se conocerán los números premiados y se desvelará si la fortuna les ha sonreído.

Aunque adivinar el número exacto que resultará agraciado parece una tarea imposible, Anthony Blake ya demostró en 2002 su asombrosa capacidad para anticipar el desenlace del sorteo. Ahora, el mentalista ha compartido su intuición sobre las cifras que podrían marcar la diferencia en 2024: "Aunque no descarto que el primer premio acabe en 0, mi instinto me hace decantarme por el número 8 para las terminaciones de los premios más importantes", ha revelado Blake.

Un clásico del ilusionismo y la magia, el mítico Anthony Blake, que ya en 2002 acertó el Gordo con el 08.103. En aquel momento hubo muchísima polémica sobre la veracidad de tal acierto.

En esos años, el ilusionista preparó su espectáculo junto con Antena 3 TV. Blake tomó un bolígrafo y anotó su predicción en su libro Tu poder intuitivo. El libro quedó guardado en una caja de madera bajo tres llaves, que tendrían el propio Blake, la presentadora del espacio Mar Saura y la última la empresa Securitas Direct.

La pequeña caja que guardaba el número de la suerte se custodió en una urna de cristal y quedó a la vista del todo el mundo y vigilada en el Centro Comercial La Vaguada de Madrid. "Si no acierto el número ganador, me iré de España. No compraré el billete de El Gordo, esto no es cuestión de dinero", afirmaba el mago.

El domingo 22 de diciembre de 2002, la urna se transportó desde allí al estudio de Antena 3 para empezar el programa. A las 10:27 de aquel día los Niños de San Ildefonso cantaban el premio Gordo de 2002: el número 08103, premiado con dos millones de euros. Tras esto Mar Saura tomó las tres llaves abrió la caja y leyó el número del libro ante el asombro de propios y extraños: era el Gordo. En aquellos momentos, en el que las redes sociales aún no estaban, fue de lo más comentado durante días. Las acusaciones de fraude y de realizar trampas se acumulaban para el ilusionista mermando bastante su imagen pública.

Hay que recordar que en 2023 dijo que sabía el número y no tuvo nada que ver con el que finalmente salió: su modo su predicción para el Gordo le dijo que era el 09754 y cayó en el 88.008. Apareció en el programa Tot es mou de TV3 Anthony Blake volvió a pronunciarse sobre la Lotería de Navidad en el año 2023 asegurando que ni siquiera la tecnología actual como la inteligencia artificial podía imitar y mucho menos acercarse siquiera a sus métodos.

Este año, las predicciones han cobrado protagonismo, con videntes y expertos en numerología compartiendo sus impresiones sobre cuál podría ser el número ganador. El popular vidente de TikTok, David (@viajealotrolado), asegura que la clave para acertar está en la sincronización y en los mensajes ocultos. Según él, la palabra clave de este año es DANA, que lo ha llevado a apostar por los números 40.020 o 0420, inclinándose finalmente por el primero.

Por su parte, otros nombres destacados en el mundo de las predicciones también han dado su veredicto. El número 88982 ha ganado fuerza como favorito, avalado tanto por herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como por videntes como Rappel y Sandro Rey. Si buscas el número, ya vas tarde. Se vendía en una administración de Leioa en Vizcaya, donde los dueños del despacho de Lotería han asegurado en el medio regional vasco Deia que ya no queda ni un número. “El que seguro no llega es el 88982 porque son dos videntes muy conocidos los que han hablado de él, así que eso con el boca a boca vuela”, han comentado Jon Urkiola y Amaia Galán.

Entre las diversas teorías y predicciones, ha destacado también la revelación del astrólogo Maestro Joao, quien durante su intervención en el programa Anda Ya de los 40 Principales, ha asegurado que la terminación del Gordo será en 40, arriesgándose incluso a dar un número completo: el 35040. Este número se encuentra disponible aún en la Administración número 4 de Talavera de la Reina en Toledo.

Así, entre ciencia, numerología y superstición, el sorteo promete una jornada cargada de emociones en la que cada décimo esconde un mundo de sueños. ¿Será alguno de estos números el que traiga la suerte este año?

Historia de la Lotería Nacional en España

La Lotería Nacional española tiene sus raíces en el primer sorteo celebrado el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz. En aquella ocasión, el objetivo era recaudar fondos para financiar la campaña militar contra las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. El número agraciado con "El Gordo" fue el 03604, que otorgó un premio de 4.000 pesetas a los afortunados poseedores del décimo ganador.

Desde entonces, la Lotería Nacional se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y arraigados en la sociedad española. Cada año, millones de personas adquieren décimos con la esperanza de ver cumplidos sus sueños gracias a un golpe de suerte. El Sorteo Extraordinario de Navidad, en particular, se ha convertido en una tradición ineludible que congrega a familias, amigos y compañeros de trabajo alrededor de la ilusión compartida.

¿Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Navidad?

El Sorteo Extraordinario de Navidad se lleva a cabo cada 22 de diciembre en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. A través de un complejo sistema de bombos y bolas, se extraen los números y premios que determinarán la suerte de los participantes. El primer premio, conocido popularmente como "El Gordo", es el más esperado y celebrado por los agraciados.

Los décimos de lotería se distribuyen en series, cada una de las cuales cuenta con 100.000 números correlativos. Esto significa que existen múltiples décimos con el mismo número, pero pertenecientes a series diferentes. Los premios se reparten proporcionalmente entre todas las series ganadoras, lo que permite que un mayor número de personas puedan disfrutar de la fortuna.