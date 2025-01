Cómo reclamar un premio del Sorteo del Niño 2025

Sevilla/El Sorteo del Niño 2025 es un momento muy esperado del año, ya que da una nueva oportunidad a todas las personas que no lograron un premio en el Sorteo de Navidad. Si has premiado con alguno de los premios, es importante que sepas qué debes hacer para reclamarlo y no perder ni un solo euro de tus ganancias. Este artículo te guiará paso a paso sobre dónde y cómo cobrar tu premio, los plazos establecidos, los impuestos que se aplican y algunos consejos para evitar contratiempos durante el proceso.

Antes de ir a una administración de lotería o a un banco para reclamar tu premio, lo primero que debes hacer es comprobar que tu décimo coincide con alguno de los números premiados. Para ello, puedes consultar en una administración de lotería. Las administraciones de loterías cuentan con las listas oficiales de números premiados y te ayudarán a verificar si tu décimo ha sido agraciado. Por otro lado, la página de Loterías y Apuestas del Estado publica los resultados completos tras el sorteo, y también puedes utilizar el comprobador de décimos que habilitan para facilitar esta tarea. Durante y después del sorteo, varios medios publican los resultados de los premios principales y las extracciones menores.

Es importante que te asegures de que el décimo esté en perfecto estado, ya que cualquier deterioro puede complicar su validación y el posterior cobro del premio.

Plazos para reclamar el premio

El plazo para reclamar cualquier premio del Sorteo del Niño es de tres meses a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. En este caso, como el sorteo se celebra el 6 de enero de 2025, los premios podrán reclamarse hasta el 6 de abril de 2025. Pasado este tiempo, se pierde el derecho a reclamar el premio.

Dónde cobrar el premio

La forma de reclamar el premio dependerá de la cuantía de este. Existen diferentes procedimientos según el importe obtenido:

Premios de hasta 2.000 euros: Estos premios pueden cobrarse directamente en cualquier administración de loterías. Solo necesitas presentar el décimo original en buen estado y te pagarán al momento.

Estos premios pueden cobrarse directamente en cualquier administración de loterías. Solo necesitas presentar el décimo original en buen estado y te pagarán al momento. Premios superiores a 2.000 euros: Si el premio supera esta cantidad, deberás acudir a una entidad bancaria colaboradora de Loterías y Apuestas del Estado, como Caixabank, BBVA, Santander o cualquier otro banco autorizado. Necesitarás llevar contigo el décimo premiado y un documento de identidad válido (DNI, NIE o pasaporte). El banco se encargará de gestionar el pago y aplicar la retención fiscal correspondiente si el premio supera los 40.000 euros.

Impuestos en los premios

Desde el año 2020, todos los premios de loterías superiores a 40.000 euros están sujetos a una retención fiscal del 20%. Esto significa que solo tributarás por la parte del premio que exceda esa cantidad. A continuación, te explicamos cómo se calcula:

Primer premio (200.000 euros)

Importe exento: 40.000 euros

Base imponible: 160.000 euros (200.000 € - 40.000 €)

Retención del 20%: 32.000 euros

Importe neto a recibir: 168.000 euros

Segundo premio (75.000 euros)

Importe exento: 40.000 euros

Base imponible: 35.000 euros (75.000 € - 40.000 €)

Retención del 20%: 7.000 euros

Importe neto a recibir: 68.000 euros

Es importante destacar que esta retención se aplica directamente en el momento del cobro, por lo que no tendrás que realizar ningún trámite adicional relacionado con el pago de impuestos.

En el caso de los premios compartidos, todos los participantes deben acudir juntos al banco para reclamar el premio y cada uno recibirá la parte que le corresponda. Si no es posible acudir al mismo tiempo, se recomienda que el grupo designe a un representante que gestione el cobro en nombre de todos. Para evitar malentendidos, es aconsejable firmar un documento donde se especifiquen las participaciones de cada uno.

Si el décimo ha sufrido algún daño (manchas, roturas, desgaste), deberás acudir a una administración de lotería o a una delegación de Loterías y Apuestas del Estado. Allí se encargarán de verificar su autenticidad y, si procede, autorizar el pago del premio.