¿Cuánto dinero toca con el cuarto premio de la Lotería de Navidad 2020?

Un escalón por debajo del podio de premios de la Lotería de Navidad se encuentran dos cuartos premios que seguro serán la felicidad de muchas personas con sus 200.000 euros por serie, 20.000 por décimo y 1.000 por euro jugado.

El 22 de diciembre está a la vuelta de la esquina y con él, el sorteo de la Lotería de Navidad. Un total de 2.408 millones de euros en premios entre los 172 millones de décimos emitidos que estarán repartidos por toda la geografía española.

Cuartos premios libres de impuestos

Tras los niños del Colegio de San Ildefonso y la alegría de los ganadores, aunque el Estado quiere formar parte de un día tan especial, Hacienda no se llevará en esta categoría una parte proporcional del importe determinado, ya que todos los premios que no superen esa cuantía de 40.000 euros no tendrán que tributar.

El año pasado, los números agraciados con estos cuartos premios fueron el 41710 y 49797. El primero fue cantado por Nerea Pareja y Judith García, una pareja de lo más "andaluza y sevillana" ya que su suerte fue a parar a Utrera (Sevilla), donde se han vendido 130 series del número.

El sorteo de la Lotería de Navidad ha ido creciendo a lo largo de los años. Esta magnitud se puede apreciar en datos tan característicos como que en 1959 había sólo 8 series, actualmente hay 180. Además, es una fecha cargada de supersticiones y la gente suele buscar números muy significativos, mantenerse fieles al mismo año tras año o pasar el décimo por la espalda de un gato negro, sinónimo de mala suerte menos en estas fechas tan señaladas. Además, la expresión "como borregos" tiene aquí un claro ejemplo ya que la Administración que da el 'Gordo', al año siguiente está desbordada.

La Lotería de Navidad 2020 se celebra sin público este año, debido a las medidas sanitarias establecidas por la pandemia del coronavirus. Al evento no podrán asistir las cientos de personas que se apiñan alrededor de la suerte esperando poder gritar un premio. A pesar de todo, el sorteo de la Lotería de Navidad en directo podrá seguirse a través de nuestra página web.