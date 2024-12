La premonición del anuncio de la Lotería y 'Julián', que trae "la suerte" del Gordo a Logroño: "Me han pasado el décimo por la chepa"

A las 11:27 horas de esta mañana la vida le ha cambiado a miles de riojanos. El Primer Premio de la Lotería de Navidad ha recaído en el 72480, que ha sido vendido íntegramente en la administración número 6 de Logroño, sita en el número 4 de la calle Muro del Carmen. Un hito curioso teniendo en cuenta que el actor protagonista del anuncio del sorteo extraordinario, Amadeo Marín, es oriundo de la capital de La Rioja.

Instantes después de que los niños de San Ildefonso cantaran el esperado Gordo, Marín no ha dudado en aparecer frente a la administración: "Estaba paseando por el parque del Ebro como todos los domingos y he decidido acercarme por si encuentro a alguien con quien compartirlo", bromeaba el actor en declaraciones a Televisión Española.

Amadeo Marín quiere creer "haberle traído la suerte" a Logroño, después de repetir en varias ocasiones que se considera un afortunado al haber protagonizado el anuncio de Loterías y Apuestas del Estado. "Me ha parado gente para pasarme el décimo por la chepa, pero no me importa porque yo he querido compartir mi alegría", ha expresado contento el actor y agregaba, "No me puedo creer que haya tocado aquí, es muy fuerte".

En cuanto a su relación personal con la Lotería de Navidad, el actor asegura que no la mira "hasta el día siguiente, la pedrea, porque nunca me toca nada". Eso sí, este año cuenta con más décimos de los habituales "por toda la lotería que han compartido conmigo", en honor al espíritu de Julián, el personaje que protagoniza el anuncio.

El premio más codiciado es el 'Gordo', dotado con un monto significativo que puede cambiar la vida de los afortunados. Le siguen el segundo y tercer premio, así como múltiples premios menores conocidos como pedreas que mantienen la emoción durante todo el sorteo.

En total, se reparten 13 series de 100.000 números cada una, lo que asegura un amplio número de ganadores en toda España.

Si tu número ha sido premiado, es importante resguardar el billete de lotería en un lugar seguro hasta su cobro. La ley establece un periodo específico para reclamar los premios, por lo tanto, es recomendable actuar con prontitud para evitar inconvenientes.

¡Buena suerte a todos los participantes!