El 88008, el Gordo de la Lotería de Navidad 2023

El número 88.008 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. Se convierte así, siendo cantado a las 13:16, en el más tardío de la Historia.

El más remolón hasta este sorteo ahora había salido en 2014, cuando no apareció hasta las 13:00 horas y en 2018 se demoró hasta las 12:35 horas. Además, este año el Gordo ha sido el último de los grandes en salir. Se trata de un Gordo muy repartido, especialmente en Madrid capital, donde en la administración número 205 (Avenida Monforte de Lemos, 119) contaban con 50 series.

Pero también ha llegado hasta Jaén, cuya administración número 6 contaba con 20 series; y en las sevillanas Écija, con 15 series, Dos Hermanas, con 7, y Sevilla, con 5,1 series. En Vilamarxant (Valencia) tenían 10 series; y en Ciutadella de Menorca (Baleares), tenían 4,9 series. Otros pellizcos han caído en otras administraciones de estas mismas provincias y de Baleares, Murcia, A Coruña, Barcelona, Cáceres, Tarragona, Toledo, Las Palmas, Granada, Zaragoza, Salamanca, Granada, Baleares, Lérida, Sevilla, Teruel, Alicante, Guipuzcoa, Castellón, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, Badajoz, Almería, Navarra, Lugo, Málaga, Pontevedra, Zaragoza, Albacete, Asturias, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Gerona, Guadalajara, Huelva, Ourense, Palencia, Soria, Valladolid, Vizcaya y Zamora.

El Gordo ha sido el último en salir de los grandes premios del sorteo y se ha hecho esperar hasta la novena tabla y alambre ocho. El premio ha sido cantado por cantado por Yesica Paola Valencia Gómez y Francisco Moreno Durán y extraído por Elisabeth Obarisiagbon Iyamu y Rosario Martínez García.

Pasadas las 13:00 horas salió también otro tardío segundo premio, el 58.308, que ha sido vendido en Galicia, Asturias, Barcelona, Burgos, Castellón y Pontevedra, entre otros lugares.

Andalucía regada de millones

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie, que ha repartido por las ocho provincias andaluzas un total de 226.800.000 euros, más de 200 de ellos entre las provincias de Sevilla y Jaén.

De este número, que ha sido cantado a las 13,16 horas en el octavo alambre de la novena tabla y que se ha convertido en el más tardío de la historia, se han vendido 304 décimos en la provincia de Sevilla para un total de 121.600.000 euros, 150 de ellos en Écija, 70 en Dos Hermanas y 51 en la capital.

Por su parte, en la provincia jiennense se han vendido 206 décimos del 88.008 que supone un importe de 82.400.000 euros, de los cuales 200 boletos han sido adquiridos en la capital, en la Administración, 6, en la calle Bernabé Soriano, 5-A.

Andalucía con 501.684.800 euros es la segunda comunidad autónoma que más dinero juega en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2023 que se celebra este viernes, 22 de diciembre, una cifra que ha subido en más de 16 millones de euros respecto al año pasado, fijada en 485,6 millones. Además, cada andaluz gasta este año una media de 59,02 euros en el sorteo, lo que sitúa a la región 12,65 euros por debajo de la media nacional, cifrada en 71,67 euros por persona.

Sevilla, recoge más de 121 millones del Gordo

El número 88.008 ha dejado una auténtica lluvia de millones en la provincia de Sevilla. Más al detalle, se trata de 121,6 millones de euros repartidos en diferentes localidades, especialmente en Écija y Dos Hermanas. En concreto, en la localidad de Écija, la más agraciada por este premio Gordo de Navidad en esta provincia, han sido vendidas nada más y nada menos que 15 series, o sea 60 millones de euros. Ha sido en un establecimiento de la avenida del Genil.

En Dos Hermanas, la segunda localidad más agraciada, han sido vendidas siete series, o sea 28 millones de euros, en el establecimiento del número 8 de la avenida de Los Pinos, además de cinco décimos en un establecimiento del centro comercial Carrefour de Montequinto. Es decir que la localidad ha sido agraciada con la nada desdeñable cuantía de 30 millones de euros.

En Dos Hermanas, por cierto, habían caído ya 2,7 millones de euros por la venta de 45 series del número 88.979, uno de los ocho quintos premios del sorteo. Ya en Sevilla capital han sido vendidas cinco series y un décimo más del Gordo en el centro comercial Alcampo, o sea 20,4 millones de euros; y una serie más con cuatro millones en el número 39 de la calle Extremadura, en el barrio de San Jerónimo.

También en la capital han sido vendidos cuatro décimos en establecimientos de la calle López de Gomara, la Plaza del Aljarafe, el centro comercial Alcosa y la avenida de Eduardo Dato. Así, el Gordo ha dejado en la ciudad hispalense nada menos que 26 millones de euros.

En San Juan de Aznalfarache, en pleno Aljarafe, ha sido vendida una serie en la céntrica plaza de la Constitución, recayendo así cuatro millones de euros en este municipio. Además, ha sido vendido un décimo con 400.000 euros en Constantina, en la calle Mesones, así como sendos décimos más en la avenida de Sevilla de Los Rosales, en la calle Calatrava de Mairena del Alcor y en la avenida de la Asunción de Morón de la Frontera.

Además, recordemos que en el municipio de La Luisiana ha caído un millón de euros, al haber vendido cinco series del primer cuatro premio, recaído en el número 93.361.

80 millones en un grupo folclórico de Jaén

Veinte series del Gordo, 88008, se han vendido en la administración de lotería número 6, La Carrera, de la céntrica calle Bernabé Soriano de la capital jiennense, en total 80 millones de euros que han indo a parar de forma íntegra a los componentes de la Asociación de Coros y Danzas Lola Torres. "Estoy aún en shock", ha indicado Desiré Amaro, la presidente de esta asociación, uno de los grupos folclóricos con más solera de Andalucía.

"Estamos emocionados, porque llevamos poco tiempo y ya hemos repartido el Gordo, que cae por primera vez en Jaén", ha indicado Montse, la lotera de esta administración ubicada en pleno centro urbano de la capital jiennense.

9,6 millones en Granada, la mayoría en Pinos Puente

El Gordo ha dejado en la provincia de Granada 9,6 millones de euros con la venta de 24 décimos, 21 de ellos en Pinos Puente y el resto en la capital. En concreto, la administración 1 de Pinos Puente, ubicada en la calle Real y que ya repartió 56,3 millones de euros en el año 2016 con un segundo premio, ha sellado en esta ocasión 8,4 millones del primer premio.

En Granada capital, tres administraciones han vendido los tres décimos restantes, lo que se traduce en 1,2 millones repartidos desde las céntricas Plaza Nueva, Gran Vía y Ancha de Capuchinos.

El Gordo deja en Cádiz más de un millón y medio con un número de "bueno, venga, dámelo"

El número 88.008 ha resultado agraciado con el 'Gordo', el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie, que ha repartido por la provincia de Cádiz 1.600.000 euros con "un número de esos que mucha gente ve y dice, no es muy bonito, pero bueno venga, dámelo". Así definía el número premiado la lotera de la administración de loterías 'El Paraíso', en Jerez de la Frontera, que el año pasado vendió un décimo del 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y este año ha vuelto a repetir con otro décimo que ha dejado 400.000 euros para la persona agraciada que lo adquirió.

"Es verdad que ha sido el Gordo más tardío, pero a nosotros nos ha dado una alegría tardía estupenda", decía Carmen la lotera, que calificaba como "muy fuerte dar el segundo Gordo consecutivo". "Estas cosas no se olvidan", ha añadido.

El Gordo reparte suerte el Lepe, Palos, Ayamonte y Huelva, con dos décimos devueltos en la capital

El Gord ha repartido suerte en la provincia de Huelva con décimos en Lepe, Palos de la Frontera, Ayamonte y Huelva capital, aunque en las administraciones de la capital se han devuelto los dos décimos consignados con otras administraciones de España al no haberse vendido. Así, en Lepe se ha vendido el número por máquina, por lo que en este municipio se han repartido 400.000 euros, mientras que en Palos de la Frontera y Ayamonte de momento se desconoce el número exacto de décimos vendidos.

Por su parte, desde las administraciones de la capital han subrayado que han sido también "agraciadas" ya que la suerte ha estado en ambas, sitas en Paseo de la Independencia y en la Avenida Cristóbal Colón, tanto con El Gordo como con el séptimo quinto premio (57.421), que también ha tocado en ambas, aunque en este caso la de Avenida Cristóbal Colón también ha tenido que devolverlo. En cualquier caso, han apuntado que es una señal de que la suerte les "sonríe" y confían en dar más premios próximamente en otros sorteos y nuevamente en el de Navidad el próximo año.

Desde la receptora de lotería de Lepe, sita en calle Fuente, han mostrado una gran emoción por vender este número, toda vez que en declaraciones su titular, Ángeles Gómez, ha subrayado que desconoce si el afortunado es un vecino del municipio o de fuera, ya que llevan vendiendo desde verano, por lo que "podría ser algún veraneante".

Asimismo, ha explicado que este mismo jueves dieron 10.000 euros el en 'El Joker' de la Primitiva, así como en 2021 también repartieron tres millones de euros con El Gordo de la Primitiva, pero "dar El Gordo" de la Navidad "no es cualquier cosa" por lo que está "muy contenta".

La lotera de Badalona que vendió el 'Gordo': "Es de los que nadie compra"

La lotera de la administración 29 de Badalona (Barcelona), Mireia Solà, que ha vendido dos series del 88008, el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de Navidad, ha asegurado que está muy contenta y del número ha afirmado que "es de esos números que nadie compra porque es feo, pero luego se vende y resulta que tocan millones".

En declaraciones a Europa Press este viernes, ha asegurado que se ha vendido todo por ventanilla y que a la que ha salido ha empezado a sonarle el teléfono constantemente y a recibir felicitaciones: "Estamos muy contentos de repartir tanto dinero entre la gente". Ha señalado que es "la primera vez que cae un premio así de grande" en la administración y que, aunque aún no ha tenido tiempo para asumirlo, ahora va a celebrarlo con sus allegados.

La administración de Sant Vicenç dels Horts: "El Gordo es feo"

El marido de la lotera de la Administración de Lotería 1 de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) ha dicho que el número 88.008, el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie, es "un número feo".

"A la gente no le gusta, lo tenemos arriba de todo", ha confesado Daniel en declaraciones este viernes, que ha detallado que han vendido íntegramente 1 serie. Daniel ha asegurado que están con "mucha alegría" por haber dado el premio, aunque ellos no han comprado el número, y ha explicado que algunos de los vecinos premiados y los medios de comunicación ya se han acercado al local a celebrarlo.

Un serie del 'Gordo' en Tortosa se vendió íntegramente en verano a turistas

La propietaria de la Administración de Lotería 2 de Tortosa (Tarragona), Maite Pla, ha dicho que vendió una serie del Gordo íntegramente en verano a turistas.

"No le ha tocado a nadie del pueblo", ha lamentado Pla este viernes y ha confesado que ella tampoco no se quedó ningún número. Ha explicado que vendió el número por ventanilla y ha valorado que el 88.008 es un "número feo, que no gusta".

Una administración reparte 1,6 millones del Gordo en Poyales, una localidad abulense con 500 habitantes

a responsable de la administración de Poyales del Hoyo de (Ávila) donde se han vendido cuatro décimos de El Gordo, María Herrera, ha señalado que cree que estas papeletas se han repartido en la localidad de 500 habitantes y ha reconocido estar "nerviosa y aturdida" tras haber repartido 1,6 millones de euros.

Herrera es la propietara del establecimiento desde hace dos años y en la llamada de Europa Press se ha mostrado alegre, "nerviosa y muy aturdida" ante la cantidad de llamadas y felicitaciones que estaba recibiendo en el momento. En el pueblo "aún no parece saberse nada", afirma, pero asegura estar convencida de que son números vendidos a gente del municipio.

Es la primera vez que reparte un premio de la Lotería de Navidad, aunque no el primero de otros sorteos. El pueblo, de menos de 500 habitantes, se han convertido en el centro de atención de la provincia ante las múltiples llamadas de la prensa y curiosidad de vecinos, que han hecho que la dueña del establecimiento atendiera a varios teléfonos a la vez durante nuestra llamada.

El Gordo de Navidad deja 226 millones de euros en Madrid

El número 88.008 ha premiado 566 décimos consignados en administraciones de la Comunidad de Madrid, repartiendo así 226.400.000 euros. El número, que ha salido a las 13:16 horas, ha estado muy distribuido por toda España y en Madrid capital ha premiado 50 series (500 décimos) vendidos en la administración de loterías 205, en el número 119 de la Avenida de Monforte de Lemos.

También en Madrid, en el número 58 de la Avenida de la Peseta, la recepción 94405 de Loterías vendió doce décimos del número premiado con el Gordo. Según la información de la administración de Loterías, otros despachos han vendido décimos -cada uno premiado con 400.000 euros- en las calles Arenal, del Carmen, Avenida del Manzanares, Toledo, Narváez, Gaztambide, Santa Bárbara o en el Intercambiador de Transportes de Moncloa.

Del mismo modo se han vendido décimos sueltos del Gordo de Navidad en administraciones y despachos de Tres Cantos, San Lorenzo de El Escorial, San Fernando de Henares, Parla, Móstoles, Majadahonda, Las Rozas y Aranjuez. Igualmente figuran consignados en Madrid, pero despachados a través de la web oficial de Loterías ( loteriasyapuestas.es) otros 21 décimos que pueden haber sido comprados desde cualquier lugar con acceso a internet. El Gordo ha sido el último en salir de los grandes premios del sorteo y se ha hecho esperar hasta la novena tabla y alambre ocho.

El Premio

El primer premio de la Lotería de Navidad está dotado con 20.000 euros por euro jugado. Sin embargo, una cosa es lo que te toque y otra cosa lo que terminas cobrando de forma neta en tu cuenta bancaria.

Concretamente de los 400.000 euros al décimo que toca del Gordo debemos restar 72.000 que terminarán en manos de Hacienda, por lo que el premio final será de 328.000 euros por cada décimo premiado.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2023 ha repartido este viernes 22 de diciembre un total de 2.590 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. Se han puesto en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios.

En todo caso, se mantiene la cuantía de los premios: el Gordo de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

Los premios se comenzarán a abonar la tarde de este 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 22 de marzo de 2024. Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.902 puntos de venta de la red comercial de Loterías.

El premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Por su parte, los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

Primer premio de la Lotería de Navidad 2022

El número 05.490 fue el agraciado con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. Este número, que tradicionalmente ha repartido más suerte en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Murcia, ha estado muy repartido este 2022 por todo el país, en concreto, en 77 administraciones.

La lotería de Navidad 2022 ha repartido en Andalucía más de 76,5 millones de euros. El premio Gordo, el 5.490, ha dejado un total de 173 décimos premiados en la comunidad, repartidos entre siete provincias dejando un total de 69,2 millones de euros.

Roquetas de Mar (Almería) ha sido el municipio más agraciado con 150 décimos vendidos en la administración número 2, en Avenida de Roquetas, 19, y que suponen 60 millones de euros, mientras que en Sevilla capital, concretamente en la administración situada en Avenida de la Constitución, 10, se ha vendido una serie que ha dejado cuatro millones.

El premio grande ha caído en administraciones de la provincia de La Coruña, Lugo, Asturias, Almería, Madrid, Barcelona, León, Vizcaya, Alicante, Castellón, Sevilla, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Gerona, Granada, Las Palmas, Valencia, Albacete, Ávila, Baleares, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Málaga, Navarra, Pontevedra y Soria.

El número fue cantado a las 11:21 horas en el segundo alambre de la tabla quinta. Alonso Dávalos Durán y Ángel Abaga Elebiyo cantaron número y premio y David Caba Mamani y Diana Elisabeth Heredia Arias extrajeron las bolas.