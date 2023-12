Anthony Blake predice el Gordo para la Lotería de Navidad 2023

Quedan menos de 24 horas para que este 22 de diciembre comience el sorteo de la Lotería de Navidad. Todos ansían hacerse con el primer premio en la celebración, el Gordo, que ofrecerá 400.000 euros al poseedor del décimo agraciado.

No obstante por todos es conocido que las posibilidades son muy bajas, siendo la probabilidad de que consigamos el gordo tan solo del 0,0001%, habría 99,9999% de posibilidades de que no tengamos el décimo ganador, el ansiado primerísimo primer premio.

Un clásico del ilusionismo y la magia, el mítico Anthony Blake, que ya en 2002 acertó el Gordo con el 08.103. En aquel momento hubo muchísima polémica sobre la veracidad de tal acierto.

En aquellos momentos, el ilusionista preparó su espectáculo junto con Antena 3 TV. Blake tomó un bolígrafo y anotó su predicción en su libro Tu poder intuitivo. El libro quedó guardado en una caja de madera bajo tres llaves, que tendrían el propio Blake, la presentadora del espacio Mar Saura y la última la empresa Securitas Direct.

La pequeña caja que guardaba el número de la suerte se custodió en una urna de cristal y quedó a la vista del todo el mundo y vigilada en el Centro Comercial La Vaguada de Madrid. "Si no acierto el número ganador, me iré de España. No compraré el billete de El Gordo, esto no es cuestión de dinero", afirmaba el mago.

El domingo 22 de diciembre de 2002, la urna se transportó desde allí al estudio de Antena 3 para empezar el programa. A las 10:27 de aquel día los Niños de San Ildefonso cantaban el premio Gordo de 2002: el número 08103, premiado con dos millones de euros. Tras esto Mar Saura tomó las tres llaves abrió la caja y leyó el número del libro ante el asombro de propios y extraños: era el Gordo. En aquellos momentos, en el que las redes sociales aún no estaban, fue de lo más comentado durante días. Las acusaciones de fraude y de realizar trampas se acumulaban para el ilusionista mermando bastante su imagen pública.

En el programa Tot es mou de TV3 Anthony Blake ha vuelto a pronunciarse sobre la Lotería de Navidad y ha asegurado que ni siquiera la tecnología actual como la inteligencia artificial puede imitar y mucho menos acercarse siquiera a sus métodos. Por ello, y 21 años después, se ha decidido a predecir el Gordo, en esta ocasión no ha montado ninguna parafernalia para acertarlo lo ha hecho cuando aún se pueden comprar los décimos. De este modo su predicción para el Gordo ha sido el 09754

Otros videntes como el maestro Joao también ha dado su predicción para este 2023.

Dónde se vende el número

-Administración nº 84, Administración nº 336, Administración número 122 de Barcelona.

-Administración nº 4 de Usansolo

-Administración nº4 de Leioa

-Administración número 5 de Gijón,

-Administración número 2 de San Pedro del Pinatar

-Administración número 9 de Avilés,

-Administración número 6 de Palencia

-Administración número 12 de Toledo

-Administración número 6 de Xátiva

-Administración número 3 de Aldaia

-Administración número 2 de Mislata,

-Administración número 2 de Arroyo de la Encomienda

-Administración número 1 de San Lorenzo del Escorial