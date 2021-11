Este fue el primer Gordo de la Lotería y cuánto cobraron los premiados

La Lotería de Navidad es el sorteo que más ilusión produce a la sociedad española. Desde su primera celebración, es uno de los pocos eventos que han permanecido inmutables con el paso del tiempo, esquivando incluso el estallido y duración de la Guerra Civil española y celebrándose de manera ininterrumpida.

El primer sorteo de la Lotería Nacional de España tuvo lugar el 4 de marzo de 1812. Anteriormente, en el año 1763, el Rey Carlos III instauró la conocida como 'Lotería Real', cuyo beneficio social que originaba su sorteo fue una de las bases de la futura Lotería, tal y como la conocemos hoy día.

Nacimiento y primer sorteo de la Lotería Nacional

No es hasta medio siglo después cuando llegase la Lotería Nacional actual. En 1811 en Cádiz tiene origen su creación; no obstante, no es hasta el 4 de marzo de 1812 cuando se aprueba la fecha oficial de su nacimiento, dado que es en este día cuando se celebra el primer sorteo de la Lotería Nacional.

En este primer sorteo, los billetes fueron fraccionados en cuartos, en vez de décimos, y el importe de cada uno de ellos correspondía a diez reales. En este momento pasa también a denominarse Lotería Primitiva Nacional. El primer sorteo tiene lugar en Cádiz, pasando después a Ceuta y extendiéndose a toda la comunidad andaluza. No sería hasta el 28 de febrero de 1814 cuando el primer sorteo se realiza en Madrid, en la conocida sede de la Lotería Nacional de billetes.

El sorteo nace por iniciativa de Ciriaco González Carvajal, por entonces ministro del Consejo y Cámara de Indias, como mecanismo para recaudar dinero a las arcas del Estado, muy debilitadas entonces por los costes que supuso la Guerra de Independencia. En esta ocasión, la suerte sonrió al número 03604, ascendiendo el premio a 8.000 reales. El premio fue a parar a solo una persona que tan solo había desembolsado 40 reales.

En los primeros años del sorteo no contaba con la denominación de Lotería de Navidad. Tendremos que esperar hasta el 23 de diciembre de 1892 para que empezará a conocerse como Sorteo de Navidad, sustituyendo al concepto 'Prósperos de Premios'. Y no es hasta el año 1897 cuando este nombre fue impreso por primera vez en los billetes.

Tal y como citábamos, la Guerra Civil tampoco interrumpió la celebración de un evento que nunca se ha suspendido. En este período, España se encontraba dividido en dos bandos, republicanos y nacionales, por lo que se optó por la celebración de dos sorteos diferentes. Este año 2021, el premio del Gordo de la Lotería de Navidad es de 4 millones de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo para el agraciado a quien le sonría la suerte de la Navidad.