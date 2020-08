La Bienal 2020 echa a andar en San Jerónimo

La Bienal 2020 se adelanta a agosto para acercarse más y apoyar a los artistas, dentro de las estrictas medidas de seguridad con que se llevará a cabo. Y se abre a uno de los espacios patrimoniales más importantes de Sevilla, el monasterio de San Jerónimo, un recinto cargado de historia por el que pasarán algunos de los nombres más destacados de la música que explora la raíz flamenca, como el veterano Gualberto, que presentará con su banda los hallazgos sonoros de su próximo disco.

Así, según ha destacado el director de la XXI Bienal, Antonio Zoido, el flamenco "más experimental y vanguardista" tomará "el primer espacio escénico de la Bienal", un monasterio que fue fundado en 1414 por Fray Diego Martínez de Medina de la Orden Jerónima. "Fue morada de reyes elegida como hospedería a su paso por Sevilla. En pie quedan espacios bellísimos; entre ellos, un hermoso claustro y unos jardines, que son los que acogerán el ciclo de conciertos de la Bienal", recordó el también historiador.

"Este ciclo es novedoso. Y lo es porque nunca se había concebido, durante un mes, agrupar a grandes músicos, jóvenes músicos que trabajan en el flamenco con la experimentación como base, con el flamenco más vanguardista. Es verdad, si decimos que en la Bienal hemos tenido conciertos de Gualberto o de Raúl Cantizano en ediciones pasadas, pero salpicados en la programación general. Ahora, todo queda perfectamente enmarcado en un ciclo, que en principio fue concebido para el Teatro Alameda y que se muestra en un espacio y en un tiempo diferentes al que programamos”, ha incidido Zoido.

La XXI Bienal de Flamenco arrancará la noche del viernes próximo, 7 de agosto, con el concierto del arreglista y compositor sanluqueño Diego Villegas, que estará acompañado por la Electric Acoustic Band y contará con la cantaora María Terremoto como artista invitada.

El sábado 8 de agosto, "con el espíritu de Enrique Morente", los granadinos M de Puchero (Antonio y Salvador Fernández junto con Fernando Rodríguez, al cante; la guitarra de Miguel Ochando y la percusión de Miguel El Cheyenne) interpretarán los palos del flamenco, como los tientos, tangos, malagueñas o soleá, "en un juego armónico de voces diferentes en timbre y calidad que lleva por título Flamenco a voces", han resaltado sus artífices.

El segundo fin de semana en el Monasterio, el viernes 14 de agosto, será el turno del recital De Barro que presentará el guitarrista y compositor Rycardo Moreno como un homenaje a su tierra, Lebrija. Su guitarra solista contará con el acompañamiento de Víctor Franco como segunda guitarra, y con Antonio y Manuel Montes Saavedra Los Mellis en coros y palmas.

El sábado 15, Raúl Cantizano defenderá los registros heterodoxos de su Zona Acordonada, su segundo disco en solitario centrado en la guitarra flamenca. Guitarra, samplers y vídeo en directo se estructurarán en tres bloques temáticos diferentes a modo de tríptico: Carta a Nam June Paik/Guitarra preparada/ Puro y Auténtico. Cada uno de estos tres movimientos se irá desarrollando en diferentes piezas.

Las últimas dos semanas de agosto se han reservado, en primer lugar, para Artomático el día 21. Música electrónica en vivo con la dirección artística, musical (junto a Juan M. Jiménez), percusión y batería de Daniel Muñoz (Artomático), el baile y coreografía de Paula Comitre, y el saxo de Juan Jiménez.

El sábado 22 de agosto, Los Voluble (Benito y Pedro Jiménez como dj y electrónica en directo, y Vj y visuales en directo, respectivamente) presentarán Flamenco is not a crime “una remezcla audiovisual realizada en directo en la que trabajamos con material de archivo y en el que se pueden escuchar y ver a diferentes artistas, desde la Paquera de Jerez a Tomás Pavón, desde Antonio Gades a Enrique el Cojo, desde Manuela Vargas a Daddy Yankee, The Prodigy o Lady Chann”.

Finalizará el ciclo con el concierto de Califato ¾ el viernes 28 de agosto y con Gualberto el 29, sábado.

Califato ¾ estarán presentados por Manuel Chaparro y contarán con el guion de Curro Morales. Toda la música de la noche está compuesta por la agrupación, que presentará su La Treçe Puertá, una "fiesta audiovisual" donde músicos y bailaores recorren las puertas que tuvo la ciudad de Sevilla.

El Monasterio de San Jerónimo clausura este ciclo con Gualberto y sus músicos que presentarán Duende Eléctrico. Gualberto trae su guitarra eléctrica y sitar, y estará acompañado por Daniel Escrotel, bajo y cello eléctrico; Fernando Rodríguez, sintetizadores y Toni Manga, a la batería y percusión.

Todos los conciertos tendrán lugar a las 22:00 y se accederá a los jardines del Monasterio por la calle José Galán Merino. Las entradas están ya la venta por un precio único de 20 euros. Más información en: www.labienal.com