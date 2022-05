5 sencillos pasos para evitar que tu perro tenga miedo al coche

Hay perros que le tienen mucho miedo al coche ya sea porque se marea (náuseas, vómitos y ansiedad) o bien porque haya podido sufrir una experiencia traumática relacionada con estos vehículos, se le ha forzado a entrar en el coche o lo asocian a otras experiencias negativas (veterinario, miedo al sonido, etc).

Por ese motivo es importante generar desensibilización del perro frente a esa situación. Hay que cambiar su mentalidad porque en ese momento relaciona el coche con miedo, estrés o frustración. Para tu perro debería ser una experiencia positiva montar en coche, por lo que debemos cambiarlo hacia una experiencia positiva.

¿Cómo lo vamos a hacer?

La médica veterinaria zootecnista Laura Londoño ha dado una serie de pasos para evitar que tu perro le tenga miedo al coche y lo exponemos en Mascotíssimas:

1.Debemos usar un alimento muy sabroso para él, ya sean croquetas o su snack favorito y vamos ir premiándolo cuando esté cerca del coche (sin meterse). De esta manera, tal y como afirma la veterinaria @Lau.Vet asociará el vehículo con una experiencia buena (coche = comida). No bastará con hacerlo un día si no que tendremos que repetir esta acción durante varios días.

Con el paso del tiempo cuando tu perro vea el coche pensará que hay un rico snack esperándolo, por lo que lo relacionará con un estímulo positivo.

2.El siguiente paso será encender el coche para que empiece a relacionar el sonido. Este proceso es un poco más invasivo pero es fundamental que a la vez que lo enciendas o justo al momento de hacerlo, lo premies con su snack e incluso con palabras positivas: "muy bien", "buen chico/ buena chica" etc.

3.Tras haberlo hecho en varias ocasiones, puedes empezar a abrir las puertas del coche para que poco a poco empiece a acostumbrarse. Los perros asocian los sonidos a las experiencias y si le das un snack mientras abres la puerta terminará pensando que algo bueno está por llegar.

4.Después lo irás montando en el coche (ya sea en el maletero o en el asiento de atrás) con el motor apagado. En el momento que suba le debes premiar su conducta de calma dentro del coche. El objetivo principal es que tu perro esté tranquilo, no ansioso y no estresado, ya que si en algún momento no lo ves así deberás retroceder a los pasos anteriores e ir con más calma.

Otro de los consejos que da esta veterinaria colombiana es apoyarse en otro tipo de herramientas como esencias florales o feromonas que le ayudarán a estar más tranquilo dentro del coche.

5.Una vez dentro deberás seguir premiándolo con snacks y palabras positivas. Cuando enciendas el coche también deberás darle un premio. La mejor manera de que se vaya acostumbrando a los traslados es empezar a realizar trayectos muy cortos que no le supongan estrés y poco a poco hacer los trayectos más largos hasta que vea en el coche una experiencia positiva.