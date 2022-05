Devuelven 11 veces a un perro al refugio y los voluntarios descubren el motivo

Benji es un perro muy peculiar debido a que ha sido adoptado 11 veces de un refugio y todos sus dueños han terminado devolviéndolo. El motivo no estaba claro ya que cada persona ponía una excusa diferente y hasta que llegó Stacy no descubrieron el verdadero motivo por el que Benji no encajaba en ninguna familia.

Benji llegó al refugio con tan solo 3 semanas de edad. Sus primeros dueños decidieron entregarlo en el momento en que su perra dio a luz a 5 cachorros y se quedaron con 4 de ellos. Benji fue el único que no tuvo suerte, por lo que desde el momento en que llegó al refugio, los voluntarios pensaron que quizá tendría alguna enfermedad.

Los veterinarios realizaron las pruebas médicas pertinentes y no vieron nada raro en él por lo que rápidamente lo pusieron en listas de adopción. Los demás animales del refugio eran mayores, así que Benji era el centro de atención y no tardó en ser adoptado por primera vez.

Por desgracia, tardó poco tiempo en volver al refugio y estuvo más de un año y medio siendo adoptado por familias que al poco tiempo lo devolvían. Era la primera vez que el refugio vivía algo así y no entendían el motivo hasta que un día Stacy (una aprendiz de veterinaria que estaba en el refugio 2 meses) decidió adoptarlo y darle una oportunidad. Esta sería la familia número 12 para Benji.

Una nueva familia, una nueva oportunidad