Animalistas estudian denunciar a Gobierno catalán, al Ayuntamiento de Barcelona y UB por el experimento con 38 beagles

La vocal de Lex Anima y jurista Eva Díaz ha asegurado que estudian presentar una denuncia en Fiscalía por presunta prevaricación contra la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Universitat de Barcelona (UB)"si siguen empecinados en hacer el experimento" con 38 perros beagles en el Parc Científic de Barcelona (PCB) sabiendo que no hay autorización administrativa para hacerlo, según ha indicado.

En rueda de prensa este miércoles, junto con representantes de Pacma, se ha referido así al experimento con 38 perros beagle para probar un medicamento para tratar la fibrosis hepática y mielofibrosis, y que se realizará por parte de la empresa Vivotecnia --que tiene una investigación abierta por presunto maltrato animal-- contratada por el PCB, mediante el que deben administrar este medicamento a parte de los perros hasta su muerte para después analizar los tejidos.

Díaz ha explicado que han presentado instancias a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà; la consellera de Universidades, Gemma Geis, y el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guardia, con un dossier que "prueba que el experimento carece de autorización administrativa".

Ha reclamado a estas administraciones --que forman parte del patronato de la Fundación Parc Científic de Barcelona-- que "inicien un procedimiento sancionador" y han solicitado la inmediata paralización del experimento, que estaba previsto que comenzase a mediados de marzo.

Entramado empresarial

Además, Díaz ha sostenido que existen vinculaciones entre PCB y Vivotecnia a través de un "entramado empresarial" y un supuesto testaferro, y ha acusado a PCB de conceder el contrato a Vivotecnia cuando esta no disponía del certificado de buenas prácticas, necesario para que cualquier experimento científico tenga validez y sus datos puedan ser utilizados.

Ha concretado que sin ese certificado el estudio preclínico del medicamento "no vale para nada", porque los resultados no son fiables, y considera que todo esto lo hacen para cobrar subvenciones europeas, no para investigar un medicamento por el bien de la humanidad, en sus palabras.

Llevar el caso a la UE

Además, Pacma también está estudiando llevar este caso "al organismo competente de la Unión Europea", para exponer allí a qué se destinan las subvenciones europeas para la experimentación científica, según ha explicado la vicepresidenta de Pacma, Cristina García.

Todo esto llega después de que el juzgado desestimase las medidas cautelares presentadas por Lex Anima por un defecto de forma, que pedían la paralización inminente del experimento con beagles y la suspensión del contrato entre PCB y Vivotecnia; también rechazaron las cautelares de Pacma, de las que García asegura que se enteraron por una "filtración a los medios".

García ha expuesto que esta presunta filtración supone una "grave indefensión para Pacma y una ilegalidad", por lo que han presentado escritos para pedir explicaciones y denuncias por irregularidades ante el juzgado de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

También ha criticado que el juzgado dé un plazo de 10 días para que la otra parte se pronuncie sobre las cautelares que presentó Pacma: "El juzgado es consciente de que en 10 días los perros ya estarán muertos", y ha anunciado que recurrirán el auto del juzgado y han solicitado la recusación de la jueza que ha llevado el caso.