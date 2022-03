El tierno mensaje de un perro como última voluntad antes de morir

Su nombre era Gretchen y era una preciosa perra de la raza Pastor Alemán que vivía junto a su familia en Estados Unidos. Una de las cosas que más le gustaba hacer era recibir al cartero, Fernando Barboza, por las mañanas para que le regalara snacks y la acariciara cuando llegaba al patio.

Pero para sorpresa de Fernando, un día Gretchen no estaba pero en el buzón había una bolsa llena de premios junto a una nota muy emotiva que le partió el corazón: "Gretchen falleció ayer. Me pidió que te preguntara si podrías compartir con los otros perros las golosinas que nunca pudo acabar. A ella siempre le gustó verte entrar por la puerta y estaba feliz de que le dieras una de ellas. Gracias, la familia Cimino".

Así lo contaba la hija del cartero a través de un tweet en su perfil: "Mi padre es un cartero al que le gusta dar premios a los perros en sus rutas matutinas", reza el tuit. "Hoy él nos contó que uno de los perros de su ruta había fallecido y sus dueños le dieron esta bolsa de snacks con esta nota".

My dad is a mailman and he likes to give dogs on his route treats. Today he told us one of the dogs on his route passed away and his owners gave him this bag of treats with this note 😭 pic.twitter.com/JA46PU60a4