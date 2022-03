Síntomas para saber si tu perro está triste

Quizás en alguna ocasión has podido ver cómo tu amigo de cuatro patas ha estado más apagado o decaído de lo normal. El motivo puede ser tanto físico como emocional y hoy y aunque no hay nadie en el mundo que conozca a tu perro tanto como tú, deberías prestar atención a su comportamiento y estado de ánimo para ser capaz de identificar qué le pasa.

Por ese motivo hoy, en Mascotíssimas, vamos a enseñarte alguno de los síntomas de tristeza que indican que tu perro está triste.

Cómo saber si tu perro está triste

La web especializada Happets ha creado una lista con síntomas comunes en los perros que indican que algo no va bien en ellos:

Apatía y actitud de huida.

Aumento de las horas de sueño.

Disminución de su actividad habitual.

Falta de apetito.

Descenso en la respuesta frente a estímulos externos.

Reacciones agresivas o compulsivas.

Aumento de aullidos y gemidos.

Si ves que tu perro sufre alguno de estos síntomas lo primero que debes hacer es acudir al veterinario, ya que la tristeza en estas mascotas en muchas ocasiones no sucede por problemas emocionales o psicológicos si no también por algún tipo de enfermedad (como por ejemplo el parvovirus, moquillo, etc).

Si el veterinario al hacerle las pruebas correspondientes descarta cualquier tipo de problema fisiológico, habría que buscar otro tipo de posibles causas:

Otras posibles causas de la tristeza en tu perro

Una vez descartados los problemas fisiológicos, debes repasar las siguientes causas de la tristeza en perros para saber cómo ponerle remedio:

-Cambios en la unidad familiar: Si la familia ha sufrido cambios recientes como por ejemplo la pérdida de algún familiar querido, separación, cambio de vivienda e incluso la llegada de un nuevo miembro familiar, podría provocar que tu perro esté triste.

-Traumas y experiencias negativas: Cualquier experiencia estresante y negativa puede afectar al equilibrio emocional de tu peludo, provocándole tristeza e incluso depresión. Así pues, es posible que tu perro esté triste si se ha peleado con otro perro, ha tenido un accidente o ha sufrido una lesión grave.

-Soledad excesiva: Los perros son animales sociales y, por tanto, necesitan compañía, atención y no deben estar solos durante muchas horas seguidas. La falta de afecto y estimulación física y mental son causas que pueden generar un estado de tristeza y depresión en tu fiel compañero.

Cómo solucionarlo

Una de las mejores soluciones es llevarlo a un etólogo (veterinario especialista en el comportamiento canino) y valore si su alimentación está adaptada a sus necesidades, qué tipo de actividad física realiza, qué rutinas de higiene y cuidados tiene, etc.