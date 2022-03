La historia de Rambo, el perro que defiende un cuartel en Ucrania tras el ataque de Rusia

A través de una publicación de Twitter, un usuario compartió un emotivo video del cachorro valeroso Rambo que vive en Ucrania junto a sus nuevos dueños militares.

El vídeo acumula ya 4 millones de reproducciones y en su inocente carita, parece no tener ni idea de lo que está pasando a su alrededor. Aun así, "Él es Rambo, perrito que defiende su cartel en Ucrania", señaló el internauta en redes sociales.

Ukrainian soldiers rescued an abandoned puppy. Rambo now guards the post with the soldiers. pic.twitter.com/kKW57e4vHl