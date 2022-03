Señales que demuestran que tu perro sufre ansiedad por separación

La ansiedad por separación es un problema de conducta que cada vez es más frecuente en los perros aunque no todo el mundo es capaz de identificarlo o aceptarlo. La pandemia sufrida desde el año 2020 también marcó un antes y un después en la vida de nuestras mascotas, sobre todo si tu perro es un "perro pandemia" que llegó a tu vida justo cuando no podíamos salir de casa y se acostumbró a estar pegado a ti durante las 24 horas del día.

Por desgracia, hay muchas personas que no saben identificar este problema o simplemente le parece algo normal o adorable. Consideran que es debido a que su perro lo quiere mucho y le encanta estar en compañía, pero tal y como cuenta la veterinaria Laura Londoño, esto es un grave error: " Lo triste es que a muchas personas les parece “normal” o “tierno” que su perro no sea capaz de quedarse solo en casa y creen que simplemente es porque los ama muchísimo, pero la realidad es que en estos casos hay un desequilibrio emocional donde el perro no se siente bien, tiene un nivel de ansiedad que lo hace sentir desprotegido, estresado y abrumado sin la compañía permanente de su humano".

Señales de ansiedad de separación en tu perro

La veterinaria ha señalado en un reel para Instagram 3 señales claves para identificar a un perro que sufre ansiedad por separación:

1. Tu perro tiene una gran dependencia hacia ti. Te sigue a todas partes y si entras en el baño u otra habitación, raspa la puerta, se pone a llorar y hace hasta lo imposible por entrar.

2. Esta dependencia hace que tu perro no sea capaz de dormir sin ti. Tiene que estar encima de la cama contigo para poder conciliar el sueño.

3. Frecuentemente, un perro que sufre ansiedad por separación no tolera quedarse solo en casa y cuando lo hace, su comportamiento empeora. Se pone a ladrar y hasta es capaz de coger cosas que antes no solía coger (zapatos, cojines, etc). Muerde las paredes o muebles e incluso puede llegar a orinar o defecar en el suelo.

La propia veterinaria Laura Londoño ha compartido un vídeo con su perra Bora imitando estas 3 señales.

De esta manera, la veterinaria pide que se acepte si tu mascota presenta este tipo de conductas para buscar herramientes que aumenten su calidad de vida.