Los gatos suelen tener una mayor esperanza de vida que otros animales domésticos como por ejemplo los perros. Estos felinos pueden vivir unos 12-14 años aunque hay muchos casos de algunos que incluso han llegado a duplicar esta esperanza de edad.

En este artículo de Mascotíssimas hablamos sobre cuál era la causa principal de muerte en perros adultos, siendo el cáncer el principal motivo. Y es que aunque esta enfermedad también afecta a los felinos adultos, lo cierto es que existen varios estudios donde revela cuáles son los principales motivos por los que fallecen estas mascotas.

Uno de estos estudios ha sido elaborado hace unos años por Melvin Pena y se llama "How long do cata live? Facts about the average cat lifespan" y es aquí donde informa sobre las principales causas.

Causas de muerte más comunes en gatos

-Moquillo felino: Esta enfermedad es muy mortífera para los gatos porque genera un parvovirus que se manifiesta por la fiebre y los vómitos, la diarrea, la debilidad y la deshidratación. Es importante detectarlo a tiempo para poder tratarlo de la manera adecuada, con antibióticos e hidratación intravenosa.

-Traumatismos: Los gatos son animales muy hábiles que trepan las paredes y hacen grandes saltos, pero en ocasiones sufren caídas y golpes muy fuertes que en multitud de ocasiones no se tratan como es debido, provocando grandes traumatismos que provocan la muerte del animal.

-Problemas gastrointestinales o enfermedades renales: tal y como informa Yo amo a las mascotas, "otras patologías que suelen ocasionar el fallecimiento de estos seres son las enfermedades renales y problemas gastrointestinales. Estos vienen acompañados normalmente de infecciones bacterianas o virus. La presencia de ciertos parásitos afecta especialmente a los gatos que terminan padeciendo vómitos, diarreas, dolor abdominal y debilidad general que acaba terminando en su fallecimiento prematuro".

-Inmunodeficiencia felina: Esto lo causa el lentivirus (son virus cuyo periodo de incubación es muy largo) y afecta principalmente a los gatos adultos que no han sido esterilizados. Los síntomas más comunes son: infecciones en la boca, patologías respiratorias, pérdida de peso, infecciones intestinales, etc. Suele transmitirse por la mordedura de un animal infectado y no hay manera de prevenir ni vacunar. La leucemia, un tipo de cáncer que también suele aparecer en gatos, sí cuenta con una vacunación específica para evitar esta enfermedad.

-Alergias: Los gatos son alérgicos a los perfumes, polen, plantas, productos de limpiezas, y una interminable lista, pero no siempre tienen un mismo grado de afectación. Hasta que no aparecen síntomas de alergia no se sabe nada al respecto y según cómo le ‘ataque’, así serán las consecuencias. Entre las señales de que tu gato podría presentar alguna de ellas están la tos y los estornudos, la secreción nasal, la secreción ocular, el picor en la nariz y los ojos, caída de pelo, vómitos y diarrea.