Claves para afrontar el duelo "invisible" por la muerte de tu mascota

La muerte de una mascota es, le pese a quien le pese, muy similar a la muerte de una persona querida. Y aunque este tema pueda generar debate, lo cierto es que solo aquellos que tenemos animales entendemos lo importante que son para nosotros. Nos acompañan en todo momento, nos dan amor y son capaces de identificar si estamos tristes o felices. No importa si tu mascota es un perro o un gato (ya que dentro de los animales domésticos son los que suelen pasar más tiempo con sus dueños), pero de lo que estoy segura es que si has tenido que vivir la muerte de alguno de ellos, tu duelo habrá sido complicado.

La psicopedagoga, activista y concejala en el Ayuntamiento de Madrid por Más Madrid Amanda Romero así lo ha afirmado a través de un vídeo en su perfil de Instagram. En él reflexiona sobre la reciente muerte de su gata y sobre el "duelo invisible".

Qué es el duelo invisible

El duelo invisible es un proceso psicológico que conlleva varias etapas, en las cuales se presentan respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas y comportamentales que requieren de conocimiento. Se llama "invisible" porque muchas personas lo llevan en soledad, de manera silenciosa y siendo incomprendido en muchas ocasiones por parte de su entorno.

Ocurre por ejemplo cuando una madre pierde un hijo antes de nacer y no se siente comprendida frente al resto del mundo que probablemente le diga que "ya vendrá otro" o "si ha pasado es por algo". En cuanto a la pérdida de una mascota, en muchas ocasiones también se utilizan frases del tipo "es solo un animal", "puedes comprar/adoptar otro", sin llegar a entender que ese animal era parte de nuestra vida.

Amanda así lo mostraba en su perfil de Instagram: "Durante la despedida de Arrow he pensado mucho sobre cómo vivimos la muerte de nuestros animales de familia. He leído sobre ello, me he informado y sobre todo he escuchado cientos de historias reales. Estos días he recibido sin exagerar varios miles de mensajes compartiendo experiencias de dolor y pérdida por animales. Y lo más repetido es que habéis sentido incomprensión de vuestro entorno, soledad, aislamiento, vergüenza, que no habéis podido expresar libremente vuestra tristeza y dolor". El vídeo que ha sido visto por más de 150.000 personas incluye frases como: "una mascota centra nuestros horarios, nuestras rutinas y nuestras preocupaciones cotidianas. Además el vínculo afectivo es importantísimo y en la vida de algunas personas es crucial. Sin embargo, todavía hay muchos prejuicios hacia la tristeza por la muerte de un animal como si no fuese válido ni legítimo. Como si fuese menos importante porque "solo es un animal"".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amanda Romero | Divulgadora y activista por los animales (@amanda.romerog)

Cómo afrontar el duelo por la muerte de tu mascota

La psicopedagoga también ha decidido compartir "5 cosas que me sirvieron para afrontar la muerte de Arrow":

1.La idea del buen morir: entender que durante todo el tiempo que has estado con tu mascota has sido responsable de darle una buena vida (alimentación, atención, mimos, etc) y ahora también eres responsable de darle un buen "morir". Tienes que comprender que acompañar a tu mascota en sus últimos momentos de vida será tu última tarea y jamás debe hacerlo solo. En un artículo de Mascotíssimas explicamos cómo una veterinaria suplicaba a las personas que no dejaran sola a su mascota en el momento de sacrificarlo puesto que es un momento muy triste y estresante para ellos y necesitan ver a sus familiares con ellos.

2.Despedida con su bienestar por delante: Si sabes que son los últimos días de tu mascota intenta que sean los más felices para él/ella. Pasa más tiempo con él/ella, dale su comida favorita y pon el foco en su despedida antes que en tu dolor. De esa manera asegura Amanda que tendrás mucha paz interior.

3.Conoce tu cerebro: él no diferencia entre si has perdido un animal o un ser querido y esto "no es una opinión, lo dice la neurociencia", asegura la psicopedagoga. Pide ayuda si lo necesitas al igual que harías con cualquier otra persona.

4.No huyas del vacío: Afirma que es fácil caer en la tentación de llenar el vacío que dejan con la adopción de otro animal o con cualquier otra cosa, pero debes llevar tu duelo a cabo porque si no lo harás en otro momento.

5.Busca apoyo en personas de confianza: estas personas deben escuchar, comprender y nunca juzgar el momento por el que estás pasando ahora mismo.