Un hombre tiene una grave enfermedad y permiten que su perro le acompañe durante toda su hospitalización

Brian Benson es un hombre que durante más de 35 años ha estado entrenando duro y comiendo sano para evitar tener problemas de salud, pero aun así recibió una triste noticia después de estar varios días hospitalizado: sufría de una cardiomiopatía, una enfermedad que provoca que el corazón pueda ser más grande o más grueso, sin importar en muchas ocasiones la edad que tengas.

Así contaba su historia a través de las redes sociales: "estaba teniendo dolores en el pecho y me costó respirar el fin de semana pasado, así que fui a emergencias para que me revisaran. Me retuvieron durante 3 días para hacer incontables pruebas, además de observar mi condición y monitorear mi corazón", empezó contando en su perfil de Instagram dedicado a su perro Magnos, un precioso labrador de terapia.

"Lamentablemente es muy grave y descubrieron que tengo una condición llamada cardiomiopatía, lo que significa que mi corazón está débil y trabaja mucho más de lo que debería. Normalmente esto ocurre debido a una obstrucción del corazón. No tengo ninguna arteria bloqueada, cual es la buena noticia. La mala noticia es que esto está posiblemente relacionado con mi historial familiar de enfermedades cardíacas y ataques cardíacos (especialmente a una edad temprana).A pesar de que he estado entrenando durante más de 35 años, comer sano, corrí el maratón de Nueva York, completé múltiples carreras espartanas, entrenado en Krav Maga y boxeo, soy uno de los casos raros en los que una persona "solo" desarrolla cardiomiopatía.La dolorosa realidad es que a veces no puedes vencer a tu genética sin importar lo duro que trabajes. Es casi como intentar nadar río arriba; máximo esfuerzo con resultados mínimos o limitados." continuaba diciendo.

El animal tiene casi 650.000 seguidores y se ha viralizado por haber acompañado a su dueño en el hospital durante toda su hospitalización: "Afortunadamente se le permitió quedarse conmigo 24/7 porque también es mi perro de servicio. Hizo exactamente lo que mejor sabe hacer; me mantuvo relajado y me quitó la mente de la situación actual. Él sabe cuándo abrazarse y cuándo ponerse un poco "tonto". Hizo sonreír al personal médico y también mantuvo a mis chicas calmadas. Amo a este perro más de lo que él nunca sabrá", agradecía Brian a su mascota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Magnus The Therapy Dog (@magnusthetherapydog)

Por suerte, Brian ha vuelto a casa donde recibe todas las atenciones necesarias y empieza una nueva vida donde tiene que tener en cuenta cuáles son sus nuevas limitaciones, acompañado siempre de su fiel compañero de cuatro patas.