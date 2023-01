Selfie Bear: un oso ladrón se delata a sí mismo al robar una cámara y hacerse 400 fotos

Que un oso "robe" una cámara de observación en Boulder (Colorado, Estados Unidos) es una de las cosas más extrañas que ha presenciado el personal de Espacios Abiertos y Parques de Montaña, pero así ha ocurrido y así ha quedado reflejado con más de 400 fotografías.

El personal de estos parajes pueden seguir a los animales gracias al sistema de nueve cámaras de detección de movimiento que permiten capturar tanto vídeos como fotografías de los animales en su estado natural y sin sentirse observados.

Curiosamente, un oso cogió una de las cámaras y de forma accidental terminó haciéndose 400 selfies, volviéndose viral en el momento en que decidieron publicar alguna de dichas fotografías. Ahora lo llaman el "Selfie Bear" y sus fotos son de lo más adorables.

Un oso se salió del guion: se paró delante de uno de estos dispositivos y posó durante un buen rato. De las 580 fotos capturadas el pasado mes de noviembre, 400 eran instantáneas de este oso, que se ha vuelto viral por sus adorables selfies, según las autoridades locales. Se ha ganado hasta un apodo, el de Selfie Bear.

