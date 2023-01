El actor que interpretaba a Currito en "Los Serrano" rescata un rottweiler abandonado y se viraliza por sus declaraciones

Si fuiste alguno de esos ocho millones de españoles que en alguna ocasión ha visto "Los Serrano" posiblemente sabrás quién era Jorge Jurado, quien interpretaba a Currito, el más pequeño de la famosa serie. El actor se ha vuelto viral estos últimos días en las redes sociales al haber rescatado a un perro de la raza rottweiler y dedicarle unas palabras al dueño del animal, que además se encontraba en un fuerte estado de deshidratación y desnutrición.

Fue el pasado viernes 28 de enero cuando subió varios tuits asegurando que había encontrado en la Plaza Castilla (Madrid) un precioso rottweiler. En el primer tuit muestra una foto del perro en el veterinario con agua y pienso. Además, le dedica unas palabras a la "persona" que lo ha abandonado: "fíjate lo pequeño que es el mundo, tu perro está ahora en la casa del puto "Currito de los Serrano"".

El tuit rápidamente se viralizó llegando a casi 5 millones de personas, algo que probablemente provocó que siguiera abriendo un hilo de tuits comentando la situación actual del animal, mostrando el vídeo del momento en el que lo encontraron: "quería decirte que lo hemos encontrado atado con bridas (...) Tenía signos de deshidratación y desnutrición a 4ºC. Por sus costillas y huesos marcados, llevabas varias semanas o incluso meses sin alimentarle como corresponde".

Tal y como informaba el actor, "el perro se está portando muy bien para como le has tratado, se nota que le has zurrado lo que no está escrito, como se puede ver por la cicatriz que tiene en la cabeza".

La imagen que subió a continuación es de lo más tierna. Se puede ver al rottweiler descansando después de haber recibido unas horas de cariño, agua y comida: "el perro ha estado descansando sin acordarse ni un segundo de ti".

A pesar de haber hecho esto por el animal, el actor también quería que todo el mundo que conociera al perro pudieran ver el tuit y supieran el tipo de persona que es.

Finalmente termina "agradeciendo" al maltratador de animales haberlo abandonado porque ahora se encargaría personalmente que tuviera la vida que se merece".