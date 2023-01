Un perro rescata a su amigo atrapado en la arena con su silla de ruedas

Que el perro sea uno de los animales preferidos de las personas no es casualidad. Ellos son puro amor y son capaces de empatizar, dar todo el amor del mundo e incluso poner su vida en peligro con tal de salvar a los que ellos consideran que son su "manada" o "familia".

En internet hay miles de vídeos en los que un perro salva a su dueño o a otro amigo, y el que os enseñamos hoy en Mascotíssimas es de lo más tierno. En él se puede ver cómo un perro de la raza labrador retriever ayuda a otro de la raza caniche a salir de una zona arenosa, puesto que el animal tiene una silla de ruedas debido a un problema con sus patas traseras.

Por ese motivo, el animal utiliza una silla de ruedas que le permite moverse mejor, pero en esta ocasión le supone un problema al quedarse atrapado. Por suerte, su amigo le ayuda de una forma muy original. Ambos sujetan una cuerda con la boca, lo que le permite hacer fuerza para sacarlo de ahí.

El corto pero bonito vídeo se ha viralizado rápidamente y ya tiene 2 millones y medio de reproducciones. A raíz de ahí, decenas de usuarios han compartido otros vídeos en los que los animales se ayudan entre sí, como es el caso de este gato y este patito donde ambos comparten su vida.

Aquí un mono ayuda a un bulldog inglés a saltar por las piedras de un pequeño lago.

Pero el vídeo más emotivo llega cuando un pequeño cachorro coloca correctamente la silla a una anciana para que se siente.

A friend is someone who understands you without saying and is always happy to help without expecting anything in return 😊 pic.twitter.com/dUlw4GIxah