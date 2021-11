Adiestrar un agaporni puede resultar una tarea un poco más complicada de lo que parece. Esta es una de las mascotas favoritas de los más pequeños de la casa y quizá el motivo sea porque son como loros pequeñitos con unos colores muy llamativos y tienen un carácter muy amistoso con sus dueños.

Existen diferentes tipos de agapornis, y su tamaño está comprendido entre los 13 y 16 centímetros. Además, en Mascotíssimas os contamos una serie de curiosidades sobre ellos, como su nombre, que proviene de la unión de los términos griegos "ágape" que significa amor y "ornis" que significa ave. Por este motivo en inglés se les conoce como "lovebirds" y en castellano se les llama pájaros del amor o inseparables.

Al ser animales inteligentes y sociables, una de las dudas más comunes entre las personas que deciden compartir su vida con uno de ellos es "cómo adiestrarlo". De esta manera no solo lo ayudarás a aprender y saciar su mente si no que también hará ejercicio con sus patas, alas y pico.

Claves para adiestrar a tu agaporni o inseparable

-Crear un vínculo de confianza: Tienes que entender que aunque sea un animal inteligente y curioso no deja de ser un ave, por lo que puede mostrarse temerosa al principio. Debes transmitirles calma y hacerle sentir cómodo en el ambiente donde vas a empezar a adiestrarlo.

-Familiarizarlo con el contacto humano: Después de crear un vínculo de confianza, debes empezar a familiarizarlos contigo. Probablemente si tu agaporni llegó a tu vida siendo papillero y lo has criado desde que era un polluelo, te resultará mucho más fácil. Si por el contrario tu ave ya es adulta, no empezará a acercarse a ti de forma natural. Según la web especializada Verdecora, se combinan dos tipos de estímulos: auditivos (la voz es fundamental para adiestrarlos ya que son muy sensibles a los sonidos) y visuales o táctiles (ofreciéndoles comida en la palma de la mano y dentro de la jaula).

-Tener disciplina y paciencia: Tal y como hemos comentado anteriormente estos animales no dejan de ser aves y con ellas hay que tener mucha paciencia. Además hay que ser muy disciplinados con sesiones diarias y de unos 5 a 10 minutos. Podría ser parte de su rutina diaria.

-Encontrar un espacio seguro para adiestrarlo: Aunque las primeras tomas de contacto sean dentro de la jaula, la mayor parte de su actividad será fuera de ella por lo que es fundamental encontrar un espacio seguro. Además, sus jaulas deben tener mucha altura para que puedan desplegar sus alas de forma segura cuando estén solos. Recuerda que el espacio debe tener las ventanas cerradas para que no se te escape.

-No forzarlo a nada: Seguramente al principio te cueste más llamar su atención y no quiera aprender nada nuevo. No le obligues e inténtalo en otro momento.

-Premiarlo cuando logre hacer algo: Al igual que los perros, a los agapornis les encanta recibir premios. El refuerzo positivo es la mejor manera de afianzar un vínculo con tu mascota. Dale pequeños caprichos para que entienda que estás valorando su esfuerzo.