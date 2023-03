Compra un perro en una tienda y a los dos años descubre que es un animal en peligro de extinción

Posiblemente la historia que contamos hoy en Mascotíssimas podría ser muy fantasiosa, pero ocurrió de verdad en la ciudad de Yunnan (China). Sue Yun era una niña como las demás cuyo deseo era tener un perro. Por ese motivo convenció a su familia de ir a una tienda de mascotas de su Yunnan. Cuando Sue vio al cachorro supo que era el que quería, pero antes de comprarlo le preguntaron a la dependienta de la tienda qué tipo de perro era, contestando que era un mastín tibetano.

Esta raza es gigante, potente, musculosa, con mucho pelo y representa el alto "status" que muchas familias poseen, ya que es una raza por la que se ha llegado a pagar hasta dos millones de dólares. Físicamente es un perro muy llamativo y quizá por eso Sue y su familia decidieron llevarlo a casa.

Lo llamaron "Little Cute Blackie" y una vez en casa se dieron cuenta de que el comportamiento del cachorro era diferente al de otros perros. Uno de los primeros síntomas era que el animal tenía mucho apetito. Cada día tenían que darle varios platos de pasta y fruta y cuando ladraba no sonaba como un "guau" si no como un grito. En la tienda ya les habían comentado que los mastines tibetanos eran especiales, por lo que no le dieron más importancia.

Un perro que pesaba más de 110 kilos

Cuando cumplió dos años, el perro ya se ponía a dos patas, medía un metro de largo y pesaba más de 110 kilos. A pesar de que el mastín tibetano es una raza muy grande, este caso era ya extremo. "Little Cute Blackie" tenía unos dientes muy grandes y afilados. La familia empezó a temer por el perro y les preocupaba que pudiera atacar a alguien.

Sue y su familia decidieron llevar a Little Cute Blackie al veterinario y en cuanto lo vio, llamó inmediatamente a la policía y le dio una triste noticia a la familia: esa sería la última vez que verían a su mascota. ¿El motivo? Little Cute Blackie no era un perro, si no un oso negro asiático.

El oso negro asiático es una especie en peligro de extinción casi extinta. Debido a que la bilis de los osos se puede utilizar con fines medicinales, a menudo son capturados y asesinados por humanos. En China existe una ley que dice que la policía debe proteger a estas especies en peligro de extinción. Por este motivo, aunque fue una noticia triste para la familia, estaban felices por saber que el perro finalmente fue a un lugar seguro.