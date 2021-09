Construye la mejor casa del mundo para su Staffordshire Bull Terrier que fue maltratado

Algunos perros tienen la gran suerte de tener un compañero de vida humano muy manitas. Tanto así que incluso es capaz de construir la mejor casa del mundo y que no le falte ni un solo detalle, y aunque la mayoría se conformaría con una camita, el protagonista de nuestra historia de hoy en Mascotíssimas tiene probablemente la casita más completa de todos.

Buster fue un perro maltratado

El dueño del perro, Sean Farrell, quiere tanto a su amigo Buster que pensó que debería tener su propia casa para perros. Después de navegar por Internet en busca de inspiración y a pesar de no tener "absolutamente ninguna experiencia en carpintería y hacer cosas como esta", el proyecto de bricolaje resultó absolutamente increíble y fue fotografiando paso a paso todo lo que hacía. Después decidió compartirlo en las redes sociales, volviéndose viral.

"Buster es mi Staffordshire Bull Terrier que rescaté con 12 años". Lo he tenido poco más de 2 años. No ha tenido la mejor vida y eso cambió el día que lo conocí. Inicialmente, se suponía que solo debía cuidarlo, pero me enamoré y ambos sabíamos que estábamos destinados a estar juntos ".

“Debido a las malas experiencias de su vida, no le gusta estar rodeado de hombres solteros, y cuando estamos solos en casa, se queda solo en el dormitorio. Solo bajará para pasear y comer ”, dijo Sean. “Hemos estado trabajando muy, muy duro en sus problemas de confianza. Y debido a que su comportamiento ha mejorado tanto, ahora es un perro de terapia, y visitamos hospitales de hogares residenciales y una clínica de rehabilitación de lesiones cerebrales. También acompaña a personas con escasas habilidades sociales, autismo, agorafobia, etc. de compras ”.

La casa paso a paso

-Primer paso: construir la estructura de la casa con palos de madera

-Segundo paso: base del suelo y del techo para darle forma al nuevo hogar

-Tercer paso: ponerle un gran ventanal con cristal para que tenga vistas al dormitorio, una puerta de entrada y salida y hasta un tejado para decorar cosas

-Cuarto paso: Pintura blanca, plantas decorativas y hasta una lámpara

-Quinto paso: Decorar el interior. No solo le ha bastado con poner una buena cama si no que tiene baldas decorativas con plantas, peluches y hasta varios cuadros

-Sexto paso: Quizá por este detalle el hogar del perrito se volvió viral. La casa construida por su dueño tiene hasta ¡un ventilador!. También hay otro detalle que ha llamado poderosamente la atención de los usuarios de Facebook, y es el marco de foto que está colgado debajo del ventilador. Él era Zook, su anterior perro. Era una celebridad en internet. Estaba discapacitado y tenía un gran número de seguidores en todo el mundo

-Séptimo paso: ¡Hacerlo feliz en su nuevo territorio! “Estoy absolutamente impresionado por la respuesta que tuvo de cientos de miles de personas de todo el mundo. Los Staffordshire Bull Terriers están recibiendo muy mala prensa, y es tan encantador poder mostrarles que son perros hermosos y lindos que merecen una vida maravillosa como mascotas de la familia y no en refugios de animales ".

