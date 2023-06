Emotiva y viral orla de los estudiantes de veterinaria al posar junto a sus mascotas más queridas

Terminar una carrera universitaria es uno de los grandes momentos que todo estudiante tiene a lo largo de su vida y el instante en el que te haces la foto de la orla se convierte en un recuerdo inolvidable. Si a eso lo sumamos que te dan la oportunidad de aparecer en ese retrato con alguien muy importante para ti, seguramente cuides la orla para toda la vida.

Eso lo saben bien los estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona donde han aparecido en su orla acompañados de sus fieles mascotas. La orla se ha viralizado en las redes sociales aunque tal y como informan los propios universitarios esto es ya una tradición.

en veterinaria hacemos un orla con nuestras mascotas hihi 🫣 pic.twitter.com/8H30JQCgMm — raul 🐘💨 (@raulcoordoba_) June 18, 2023

Como curiosidad, en la orla no solo aparecen perros y gatos si no que también hay caballos, tortugas, conejos, cabras e incluso ¡un peluche!. Las redes sociales no han dejado pasar este dato y han pedido "un perrito para Clara" puesto que es una de las pocas personas que no posa con un animal real.

Que alguien le de a clara un perrito 😭 pic.twitter.com/7LGDx6Ux5G — spicy chorizo🌶🏳️‍🌈 (@edurnitalorenzo) June 18, 2023