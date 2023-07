Encuentran un oso dándose un baño en una piscina para sobrellevar la ola de calor

El verano está siendo muy intenso en la mayoría de ciudades españolas pero también se están registrando temperaturas muy altas en otros países del mundo. Este calor extremo no solo demuestra signos de evidencia del cambio climático si no que también es fundamental poner algunas soluciones para evitar que nos de un golpe de calor.

El golpe de calor también se da en animales, quienes buscan en esta época desesperadamente alguna sombra donde cobijarse, alimentos que los mantengan frescos y por supuesto, agua para beber o para darse un chapuzón.

Este ha sido el caso de un oso que se coló en una piscina de una casa en California (Estados Unidos) para refrescarsey pasar un día relajado. El país también está sufriendo una intensa ola de calor en los últimos días y el vídeo que vas a ver a continuación del animal es un buen ejemplo de ello.

This #bear is beating the heat in Burbank! Officers are on-scene after the bear was spotted in a hillside neighborhood before taking a dip to cool off. For safety tips regarding bear sightings, visit https://t.co/o5zi9UrjPh pic.twitter.com/aHci8CyMLS