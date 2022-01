No hay mejor manera de disfrutar de la compañía de tu perro que haciendo deporte. Absolutamente todas las razas de perros deben hacer algún tipo de ejercicio físico cada día para evitar problemas de salud y mejorar así su calidad de vida. Salir a caminar, correr o en bicicleta no solo supondrá estar en forma si no también aportará una serie de beneficios como fortalecer los huesos o disminuir el estrés.

Y sí, este tipo de beneficios se aplica tanto en las personas como en los perros. Aun así, por desgracia no todos los perros tienen la misma predisposición para el deporte, ya que algunos pueden tener problemas respiratorios o simplemente tienen un tipo de carácter que no acompaña a los amantes del deporte.

Por ejemplo, el bulldog inglés o el carlino son perros braquicéfalos (cabeza corta y cara achatada, paladar blando y alargado, huesos nasales cortos y orificios nasales, a menudo, más reducidos de lo habitual) y salir a correr durante mucho tiempo podría ser perjudicial para su salud.

Desde Mascotíssimas insistimos que realizar deporte con tu perro siempre va a ser positivo, pero tenemos que tener en cuenta las capacidades de cada uno para no sobre exponerlos y así conocer sus limitaciones. Por suerte para los amantes del deporte, existen otras razas de perros muy adecuadas para disfrutar de esa pasión juntos, y hoy os damos una lista.

Lista de las mejores razas de perros para salir a hacer deporte

-Border Collie: Esta raza entra en muchas de nuestras listas, ya que es uno de los perros más inteligentes del mundo y también de los más activos. Además, destaca de otras razas por el vínculo tan fuerte que crea con sus propietarios y por su gran predisposición para el ejercicio físico. De hecho, es muy común verlos en campeonatos de agilidad caninos, conocidos como campeonatos "agility".

-Galgo: Esta raza es muy tranquila pero es ideal también para aquellos que aman correr. Es uno de los perros más rápidos del mundo, llegando a alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora. Por este motivo, es uno de los perros más usados para cazar. Tienen una energía inagotable y pueden estar horas y horas haciendo deporte.

-Pastor alemán: En esta lista no podía faltar el pastor alemán. Por norma general, son perros que aman disfrutar de la naturaleza junto a sus dueños y gracias a su gran inteligencia, obediencia, curiosidad y estado físico podrás disfrutar de él durante horas haciendo deporte. Aun así, hay que tener especial cuidado con su cadera, ya que por desgracia son muy propensos a tener displasia y se debe controlar la manera e intensidad de hacer deporte.

-Braco Alemán, de Weimar o Húngaro: Estas razas son parientes entre sí y tienen en común que son perros muy inteligentes, leales y que necesitan una gran dosis de actividad física diario. Su cuerpo suele ser corpulento y al ser un perro de caza están hechos para estar durante horas al aire libre corriendo sin descanso. Dicen que no son aptos para vivir en espacios reducidos, pero si sale a pasear o a correr diariamente no debería suponer ningún problema para ellos.

-Labrador: Este es uno de los mejores compañeros de vida ya que le encanta estar en familia y acompañándolos en cada momento. Son perros con tendencia a engordar por lo que se debe tener especial cuidado en su alimentación y realizar una buena actividad física diaria. Si lo sacas a pasear, a correr o en bicicleta, será feliz y ayudarás a que mantenga su buena salud.