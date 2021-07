Lista de razas de perros a los que menos les gusta el agua

-Chow chow: Esta raza de origen chino es muy peculiar debido a su pelo y cara. Es corpulento, de cuerpo abultado y ancho con un pelaje muy peculiar similar al de un león salvaje. Este esponjoso pelaje hace que no sea muy permeable al agua, tanto así que su pelo mojado dificulta sus movimientos y tiene más riesgo de ahogarse.

-Carlino o Pug: A pesar de tener una gran fortaleza, su composición corporal no le permite ser un gran nadador, cansándose pronto. Por norma general, es una raza a la que no le gusta el agua, pero si tu perro es uno de los que sí disfruta en la piscina o la playa, debes supervisarlo porque es probable que no aguante mucho nadando e incluso puede que no flote.