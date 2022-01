El Papa Francisco hace un comentario desafortunado y los animalistas responden en las redes

El pasado 5 de enero tuvo lugar en el Aula Pablo VI del Vaticano la primera audiencia del Papa Francisco en la que comentó varios aspectos de la vida de los fieles cristianos. En dicha audiencia, realizó un comentario que quizás para muchos animalistas ha sido desafortunado y por ello se han incendiado las redes sociales.

El comentario del Papa sobre las mascotas incendia las redes

Los amantes de los animales se han sentido ofendidos al oír cómo el Papa Francisco decía que: "muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos...”. De esta manera, afirma que: “ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad”.

Por otra parte, decidió elogiar a aquellos que optan por la paternidad y la adopción, volviendo a dejar claro que aquellas personas que tienen mascotas en lugar de hijos son "egoístas".

Tras su primera audiencia, las redes sociales (en especial Twitter) empezaron a llenarse de memes elaborados por los animalistas.

