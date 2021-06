Este Pequinés gana el premio al "perro más guapo del mundo"

Wasabi, un perro pequinés de tres años, ha sido nombrado por la famosa exhibición canina Westminster Kennel Club como el perro más guapo del mundo.

Esta competición empezó hace casi 150 años en Madison Square Garden (Nueva York), y este domingo se celebró su edición número 145. Más de 2500 perros de todo Estados Unidos se han unido al evento, en el cual se ha podido ver hasta 206 razas.

Por primera vez en toda su historia, se ha celebrado en un nuevo escenario de Nueva York, en el Lyndhurst Estate (en Tarrytown), con el objetivo de cumplir con todas las medidas sanitarias por la actual pandemia.

Wasabi, gran protagonista de la exhibición

El perro tiene talento, cumple con los estándares de su raza y su pelo no pasa desapercibido. La jueza de la exhibición, Patricia Trotter, preguntó: ¿Qué es lo que no te puede gustar de este perro?, se paró ahí como si fuera un león.

No solo ganó en su categoría Toy si no que además fue coronado como "Best in Show", lo que supone ser el perro más guapo del mundo. El segundo lugar ha sido para Bourbon, un whippet que ha ganado la categoría del grupo Hound. Sin embargo, no ha conseguido hacerse con el título de Best in Show y ha quedado subcampeón.

En el grupo de finalistas, Wasabi (cuyo nombre viene del de su madre, llamada Sushi) competía contra Mathew, un bulldog francés; Connor, un viejo pastor inglés; Jade, un braco alemán de pelo corto; Striker, un samoyedo, y Boy, un terrier blanco de las tierras altas del oeste.

Esta es la quinta victoria en la historia de esta raza toy. Wasabi ya había ganado el Campeonato Nacional del American Kennel Club en 2019. Pero ganar competiciones viene de familia ya que el abuelo de Wasabi también ganó el título del Westminster en el año 2012.

Su cuidador, David Fitzpatrick ha asegurado a los medios que han cubierto el certamen que “es simplemente un perro maravilloso y ha actuado perfectamente, tiene talento para el espectáculo”. Además, la victoria fue muy conmovedora para Fitzpatrick, ya que otro de los propietarios del perro murió el año pasado a causa del COVID-19.

Cuando le han preguntado al cuidador de Wasabi cómo celebrarían la victoria ha respondido: “Él comerá un filet mignon y yo tomaré un buen champán”, y ha añadido también que tras la victoria el perro se merecía su propia carroza.