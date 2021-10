Protestas en contra de la nueva Ley de Bienestar Animal por parte de Circos Reunidos y la Real Sociedad Canina

El miércoles 6 de octubre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentó el borrador de la Nueva Ley de Bienestar Animal. En él se aprecia una serie de claves con el objetivo de proteger los derechos de los animales.

Con la nueva Ley de Bienestar Animal los animales dejarán de ser considerados como cosas o bienes inmuebles y pasarán a ser seres sintientes, por lo que tendrán derechos como los humanos y no podrán ser embargados en casos de desahucio o un juez podrá decidir sobre su custodia en casos de separación o divorcio.

Además, otro de los cambios de esta nueva ley sería que los dueños van a tener que hacer un curso formativo antes de adoptar una mascota, no se venderán animales en tiendas, se deberá castrar a los animales que habitualmente vivan en espacios abiertos y si quieren criar animales deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Criadores.

Se prohíben los circos con animales salvajes

Otra de las novedades es que se evitará el sufrimiento animal y la exposición de los mismos al público con fines comerciales. Además, los zoológicos no podrán adquirir ni criar nuevos animales salvo aquellas especies amenazadas.

Esta iniciativa ha sido aplaudia por miles de personas que han manifestado su opinión a través de las redes sociales, pero también ha sido criticada por las personas que se dedican a este tipo de espectáculos.

La Real Sociedad Canina se opone a las castraciones o esterilizaciones

La Real Sociedad Canina de España (RSC) considera que el borrador del anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales es "un buen punto de partida con matices" que recoge varias de las propuestas que la entidad ha trasladado al Gobierno, pero se opone a las castraciones o esterilizaciones "prácticamente sistemáticas" que son perjudiciales a corto y largo plazo.

El presidente de la RSCE, José Miguel Doval, opina que es necesaria una ley nacional que unifique las normativas autonómicas y de "coherencia" a todo lo que existe en España, aunque prevé que el texto, tal y como está plasmado generará oposición entre las comunidades autónomas por posible intromisión en sus competencias.

Doval estima que hay que regular de otra manera la "obligación de esterilización forzosa" de todos los ejemplares no destinados a la cría y que vayan a particulares. "Establecer la castración como medida generalizada sin que existe razón médica no tiene sentido. Solo debe realizarse bajo consejo veterinario pero no para controlar posibles reproducciones sino por que sea beneficiosa para cada individuo", asegura.

De ese modo, advierte de que esta práctica puede acarrear consecuencias "negativas" para la salud de los animales y es "peligroso" para la herencia recibida de selección de razas, al tiempo que puede poner en peligro la diversidad al eliminar animales que podrían ser utilizados en reproducciones futuras y reducirá el pool genético, lo que puede contribuir a aumentar las enfermedades sanitarias en el futuro.

Circos Reunidos alerta que miles de personas trabajan para ello

El portavoz de Circos Reunidos, Nacho Pedrera, ha manifestado que el Gobierno quiere "prohibir su actividad" sin que haya tenido en cuenta al sector. En todo caso, espera que el Ejecutivo tenga un "plan alternativo" para los animales circenses una vez que los prohiba, de acuerdo con el borrador del anteproyecto de ley propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Pedrera, opina que este "gobierno fantástico tiene como objetivo destruir empleo, como demuestra cada día" y alerta de que solo del circo viven más de 2.500 familias en España. "Miles de personas trabajan en circos, ferias, con animales, en cabalgatas y belenes que se quieren cargar y ni se han puesto en contacto con nosotros", alerta.

"Supongo que tendrán un plan alternativo para todos esos animales que no van a poder trabajar. No puedes prohibir algo de raíz si no tienes un plan para ello, ¿o van a llevar a los elefantes de los circos al chalet de Galapagar?", ha criticado.

Asegura que el público que acude a un circo tradicional quiere ver animales, sobre todo en ciudades como Madrid, Sevilla o Alicante y advierte de que esta decisión, de seguir adelante, será la puntilla para un sector que ha sufrido enormemente con la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus.