En el día de hoy, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha puesto encima de la mesa el borrador de la nueva Ley de Bienestar Animal en el que despliega una batería de "mecanismos legales" para fomentar el bienestar y prevenir el abandono de los animales. Sergio García, el director general de Derechos de los Animales, afirma que tienen un objetivo claro: "el sacrificio cero".

Pero además, la nueva Ley de Bienestar Animal tiene una serie de claves con el objetivo de proteger los derechos de los animales. El anteproyecto, que tiene por nombre Ley de Protección y Derechos de los animales, está aún a expensas de los informes del resto de ministerios, por lo que puede cambiar, pero la intención del departamento dirigido por Ione Belarra es que llegue al Consejo de Ministros el próximo noviembre.

Claves de la nueva Ley de Bienestar Animal

La Comisión de Justicia del Congreso, con competencia legislativa plena, ha aprobado la Proposición de Ley de modificación del Código Civil, Ley Hipotecaria y Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales para que dejen de ser considerados cosas o bienes inmuebles. Así, desde Mascotíssimas, os enseñamos todas las claves.

Los animales pasarán a ser seres sintientes

Esta modificación en la ley española permite que adquieran derechos como las personas. Esto implica que en caso de divorcio o separación, un juez deberá decidir sobre la custodia de la mascota familiar como hace con los hijos.

Además, al haber dejado de ser considerados como un "bien inmueble" o "cosa", tampoco podrán ser embargados en caso de desahucio.

No podrán estar solos más de 24 horas

Los propietarios de mascotas no podrán dejarlas en terrazas, patios o sótanos, ni en vehículos cerrados, expuestos al calor o al frío, ni atados a las puertas de un establecimiento sin supervisión presencial. El borrador legal establece además que una mascota no podrá estar sola tres días consecutivos y, en el caso de los perros, el plazo no podrá ser superior a 24 horas. Según la norma, que aún debe pasar por el Consejo de Ministros, los órganos consultivos y las Cortes (por lo que puede sufrir modificaciones), los dueños de animales de compañía deberán “mantenerlos integrados en el núcleo familiar, en buen estado de limpieza e higiene”.

Los dueños de perros deberán hacer un curso formativo

La nueva Ley de Bienestar Animal pretende una correcta tenencia responsable y de esta manera los dueños de los perros deberán hacer un cursillo sobre las atenciones y cuidados que necesitan estos animales.

No se venderán mascotas en tiendas

El Gobierno pretende que haya "abandono cero" y así dejarán de venderse mascotas en tiendas y también su "exhibición al público" con fines comerciales. Hacerlo se considerará una infracción grave, con sanciones de 3.001 a 30.000 euros. Además se obligará a la esterilización de los animales que habitualmente vivan en espacios abiertos y puedan relacionarse con otros animales de la misma especie y distinto sexo.

Los propietarios no podrán criar a sus propias mascotas

Para criarlos deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Criadores. Se pretende así que la crianza sea una labor profesional y que los propietarios dejen de lucrarse con la venta de animales. Esto dependerá de la Dirección General de Derechos de los Animales y deberán acreditar una formación.

Se prohíbe la cría de animales salvajes

El borrador legal prohíbe la cría de animales salvajes alóctonos, es decir, originarios de otro país, tanto terrestres como marinos, así como comercializar con ellos, en particular para la explotación de sus pieles o subproductos. En los domicilios particulares se prohibirá la tenencia de animales salvajes.

Los zoológicos no podrán criar ni adquirir animales nuevos

Y los zoológicos o delfinarios no podrán criar ni adquirir animales nuevos, salvo aquellas especies amenazadas. También se evita el sufrimiento animal en romerías, cabalgatas o procesiones, donde no podrán estar inmovilizados. Y se prohíben los circos con animales salvajes.

Ya no habrá Perros Potencialmente Peligrosos

Cada animal será valorado individualmente y dejará de serlo por su raza “sin perjuicio de que, reglamentariamente, se establezcan las condiciones en que deberían manejarse, previa realización de un estudio de sociabilidad”.

Se prohíbe el sacrificio de animales

Ya no se sacrificarán animales a no ser que tengan una enfermedad incurable, o por razones sanitarias o medioambientales. Sacrificar a un animal en público conllevará multas que pueden llegar a los 600.000 euros. Lo mismo se impondrá a quienes adiestren o utilicen animales para enfrentamientos, como las peleas de gallos, que se siguen produciendo en algunas comunidades. Ocurre lo mismo con espectáculos "en los que puedan ser objeto de tratamiento indigno" como el tiro al pichón, especifica el texto, que se veta para homogeneizar su regulación en todo el país.