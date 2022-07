Proyecto Gran Simio denuncia traslado de gorila de Cabárceno a zoo de Praga

La organización Proyecto Gran Simio (PGS) ha denunciado el traslado de una gorila del Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Cantabria) al zoo de Praga con fines reproductivos, porque considera que eso obliga a los animales a abandonar a su familia.

En una nota de prensa, Proyecto Gran Simio ha señalado que se trata de una "grave noticia" que pone en el punto de mira los traslados de gorilas a otros zoos.

"La cautividad no es símbolo de conservación para ninguna especie y esa conservación se debe realizar in situ en las poblaciones en libertad cuyos homínidos no han perdido su estatus cultural y es donde se deben realizar todos los esfuerzos posibles para su protección, no en jaulas perdiendo la esencia como individuos libres", ha añadido este organización conservacionista.

Y asegura que el traslado de los gorilas no es "fácil" ya que sus capacidades cognitivas son "muy cercanas" a las del ser humano y "romper lazos familiares es muy perjudicial para ellos".

Para Proyecto Gran Simio, los encargados de los zoos olvidan que ya existen "numerosos" informes científicos donde demuestran que la cautividad lleva a los grandes simios a desarrollar patologías, desde la autolesión y el aislamiento a estados de tensión continuada.