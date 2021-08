¿Puedes ver al leopardo en la imagen? El juego visual que ha activado las redes

Las redes sociales son para muchos el mayor entretenimiento que existe. Y es que no solo sirve para conectar a los internautas entre sí, si no también es una herramienta que comparte información, imágenes, vídeos, etc.

Una de esas imágenes que se vuelven virales en Facebook es la de descubrir algún objeto o animal oculto entre un paisaje. Para algunas personas son fáciles de encontrar mientras que otras terminan desesperadas por no saber dónde está oculto.

En esta ocasión la imagen de un leopardo se ha vuelto viral al aparecer en una montaña de nieve. ¿Serías capaz de encontrarlo?

La imagen acumula miles de reacciones y comentarios entre los usuarios de Facebook. Algunos confiesan no haberlo encontrado y han tenido que acudir a los comentarios de la fotografía para encontrar la respuesta.

Spoiler: aquí tienes la respuesta

Si te has llevado más de 30 segundos buscando al leopardo y no lo has encontrado, aquí te vamos a dar la respuesta. El leopardo se encuentra justo en la parte inferior de la nieve, mirando a la cámara. En concreto, lo que se ve en la imagen es la cara de un leopardo.

Vuelve a mirar la fotografía de arriba. ¿Sigues sin verlo?

Te lo mostramos en la siguiente imagen.