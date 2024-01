Razas de perro que más se adoptan en España

Pese a que las adopciones de perros siguen en aumento en España, la cantidad de animales abandonados es tan elevada aún, que siguen faltando nuevos hogares para estos agradecidos compañeros de cuatro patas.

En España, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) elabora un ránking de razas de perro que más se adoptan y compran en nuestro país entre las que destacan el pastor alemán, el setter inglés, el labrador o el caniche, entre otros. Esta es la clasificación de los perros más demandados en España.

Pastor Alemán, el más deseado

A pesar de su celebridad, es una raza bastante nueva al ser reconocida por primera vez en 1899. La multifuncionalidad del pastor alemán, que repite primer puesto año tras año en España, es asombrosa: de perro de pastoreo ha evolucionado a perro guía, perro policía o guardián, hasta finalmente convertirse en el can de compañía más solicitado. Es muy destacable su inagotable capacidad de entrenamiento.

Setter inglés, el clásico cazador

La raza desarrollada en Inglaterra a lo largo del siglo XIX ha dado lugar a dos clases de setter inglés: la que acude a exhibiciones de belleza y la que trabaja en el campo. Piel moteada y pelaje compuesto de una capa larga y sedosa. Su especialidad es la búsqueda de presas de caza en campo abierto. Es la segunda raza canina más inscrita en España, y recorta distancias cada año con el pastor alemán.

Labrador, un clásico en las peticiones

Originario de Canadá pero desarrollado como raza en Inglaterra, actualmente es una de las razas más populares a nivel mundial. Un adiestramiento adecuado puede dar lugar a un animal talentoso.

La raza fue reconocida por el Kennel Club de Reino Unido en 1903. Vale para casi todo pero no es un perro guardián, ya que carece de agresividad. Su carácter es extremadamente sociable.

Caniche, atentos y activos

Originarios de Francia, los caniches eran la raza de la nobleza hasta el siglo XV, cuando se fueron paulatinamente popularizando entre todas las clases. Inicialmente su funcionalidad era la de perro cobrador de aguas para la caza. Y de hecho, el origen de sus famosos pompones es proteger las partes más sensibles del perro como las articulaciones o el pecho contra el frío y el agua. Son perros atentos, juguetones y activos.

Chihuahua, urbanita muy demandado

Originario de México, del estado que lleva su nombre, es también conocido como chihuahueño. Es la raza más pequeña del mundo y esto es, a la vez, motivo de su fama pero puede ser también la causa de algunos problemas de salud si no se recurre a criadores responsables. No es consciente de su tamaño y no tiene miedo en hacer frente a perros mucho mayores, por lo que es importante educarlo adecuadamente. Se adaptan a cualquier entorno, entre ellos la gran ciudad. Es una de las razas más longevas, dándose casos de perros que llegan a los 20 años.

Golden Retriever, el más tranquilo con extraños

Se trata de una raza de origen escocés desarrollada a mediados del siglo XIX a partir de cruces de distintas razas de caza: la clase alta escocesa necesitaba un perro que pudiera recoger las aves de la tierra y del agua en las Tierras Altas, llenas de lagos. Carentes de toda hostilidad, los golden retriever son amigables y tranquilos incluso con extraños. La falta de agresividad les hace no ser recomendables como perros guardianes, pero muy útiles para criarse junto a niños.

Bichón Maltés, el guardián perfecto

Una de las razas más populares. Su pelaje denso y brillante, la textura sedosa y el color blanco inmaculado, le confieren una belleza especial. Es un perro ideal de compañía y perfecto guardián de la casa, lo que le hará dar la voz de alarma ante cualquier visita imprevista.

Pomerania, un pelaje único

Una popular raza canina originaria de la zona europea que le da nombre entre Alemania y Polonia. Posee dos capas de pelo, distintivo de su gran belleza: una corta y lanuda que sirve para resguardarlos de las inclemencias, y otra formada de pelo liso y largo. La cabeza parece la de un zorro. Pero lo más apreciado es su carácter: siempre alegre, siente verdadera devoción por los humanos. En 1870 fue reconocida como raza canina por el Kennel Club inglés.

Perro de Agua Español

El perro de agua español fue reconocido oficialmente por la RSCE y el Ministerio de Agricultura hace casi cuatro décadas, en 1983, pero su origen se remonta muchos siglos atrás. Hay constancia de esta raza en zonas de Andalucía desde hace unos 1.000 años. Su pelaje lanudo le da unas características muy singulares. Es atlético, alegre y leal.

Schnauzer miniatura

Es una raza criada en Europa Central durante siglos, particularmente en Alemania, como prueba una estatua del siglo XVI en Stuttgart en la que aparece un vigilante nocturno acompañado de un inconfundible schnauzer miniatura.

Fue una raza muy popular y recurrida en las granjas pero despreciada durante mucho tiempo por la nobleza. Ágiles, amistosos y desconfiados, su carácter, siempre en alerta, requiere de entrenamiento para que lleguen a aceptar a perros “extraños” y puedan bajar la guardia.

Más allá de listados y preferencias de razas, cualquier perro puede ser el adecuado para adoptar. El carácter y la afinidad con la persona debe estar siempre por encima de las preferencias por la estética del perro.