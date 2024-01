¿Estás pensando en adoptar un perro? Descubre si es un buena opción para ti

La tasa de abandono de animales en España es una de las más altas de Europa, con alrededor de 288.000 perros, según las cifras recogidas por el estudio "Él nunca lo haría 2023" de la Fundación Affinity.

Frente a ello, la adopción es una de las vías para dar a esos animales una segunda oportunidad y buena parte de la población española ya se ha concienciado de que es la opción más recomendable.

Sin embargo, y por mucho que se desee, a veces nuestra situación familiar, laboral o personal no es la más adecuada para tener un amigo de cuatro patas.

Vamos a repasar algunas de las consideraciones que deberías tener en cuenta antes de plantearte esta opción de la mano de los expertos de Affinity para conocer las principales implicaciones de esta importante decisión y cómo armonizar tu estilo de vida con el bienestar de tu futuro perro.

¿Dónde vives?

Aunque el espacio físico es menos importante que la interacción con las personas o con otros perros, la disponibilidad de terraza o jardín facilita actividades como el juego, pero no sustituye la necesidad de contacto social, sobre todo con la familia.

Un perro grande puede ser perfectamente feliz en un piso pequeño, siempre que la familia le proporcione compañía y le permita hacer ejercicio. En relación con el paseo, disponer de mucho espacio en casa no sustituye la necesidad de salir a pasear de forma regular.

¿Cuánto estás dispuesto a gastar en su manutención?

A la hora de adoptar un perro es importante preguntarse ¿Qué impacto supondrá en tu economía cuidar adecuadamente de tu animal de compañía?

Considera que el rango de precios de los diferentes productos y servicios para perros es muy amplio, depende del tamaño del perro y otros aspectos como la calidad del producto o la zona geográfica. Tampoco olvides que debes prever algunos gastos “inesperados”, por ejemplo, por un problema concreto de salud o el coste de una guardería.

¿Cuánto tiempo estaría solo el animal en casa?

Los perros son animales sociales, poco amantes de la soledad. En general, sabemos que los perros tienden a pasar una buena parte del tiempo que están solos descansando.

Sin embargo, el hecho de que en la mayoría de los casos se adapten a la soledad no significa que no les afecte, sobre todo si la ausencia de la familia es prolongada. Cuando la familia regresa a casa le tiene que dedicar tiempo y hacer ejercicio con él.

¿Hay niños pequeños en casa?

Los animales de compañía pueden relacionarse sin problema entre ellos, pero debemos asegurar su bienestar, su salud y sus espacios propios. La presencia de niños es perfectamente compatible con la adopción de un animal de compañía. En general, el perro se adapta mejor al estilo de juego de muchos niños. En cualquier caso, recuerda que deberás dedicar tiempo a enseñar a tus hijos a relacionarse e interactuar de forma correcta con el perro.

¿Es el primer perro que vas a tener en tu vida?

Si convives con un perro por primera vez, déjate aconsejar por los expertos sobre cómo educarlo y cuidarlo de la mejor forma posible. Si ya has tenido perro antes, pide consejo también a los expertos. La forma de educar un perro ha cambiado mucho en los últimos años. Nunca es tarde para aprender y mejorar.

¿Cuál es tu estilo de vida?

Si eres una persona activa, un perro puede unirse a ti e incluso hacerte disfrutar todavía más en muchas actividades lúdicas. Que pueda acompañarte o no depende de aquello que te guste hacer en tu tiempo libre.

Un perro es un compañero ideal para caminar por la montaña, hacer footing o pasear por la playa. Sin embargo, obviamente no podrá acompañarte en actividades como, por ejemplo, el esquí. Debes plantearte cómo encajará tu perro en tus momentos de ocio.

Por contra, si eres una persona casera, tu perro se adaptará bien a la vida casera. Sin embargo, no olvides que un perro necesita pasear y hacer ejercicio de forma regular.

¿Cómo será el paseo del perro?

Los perros necesitan salir a pasear con regularidad. Si hablamos de pasear con nuestro perro, no sólo importa la cantidad sino la calidad. Un perro necesita salir a pasear e interactuar con el entorno, otro perros y personas. Realmente es muy importante… Por muy largo que sea el paseo, si no es calidad no tendrá efecto beneficioso para el perro.

Y recuerda, disponer de mucho espacio en casa no sustituye la necesidad de salir a pasear de forma regular.

Conviene tener siempre presente que la adopción de un perro es una experiencia enriquecedora que exige afecto y compromiso.