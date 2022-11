Rescata a un cachorro atrapado en un enorme agujero pero el final no es el que esperaban los usuarios de Instagram

Hay personas apasionadas a la naturaleza y los animales salvajes cuyo objetivo es dedicar su tiempo libre a viajar e investigar sobre la fauna del lugar donde se encuentran, y este es el caso de Alex Hernández.

Este catalán licenciado en periodismo se dedica a crear contenido en redes sociales sobre temáticas relacionadas con animales y naturaleza: "en mis perfiles comparto mis interacciones con animales salvajes en mis viajes, aunque también visito centros de rescate y de recuperación para concienciar sobre diversas problemáticas" comenta a Diario de Sevilla.

Alex cuenta con casi 30.000 seguidores en Instagram y hace unas semanas compartió un vídeo que se ha vuelto viral por la actuación que tuvo al encontrar a un pequeño cachorro tirado en un agujero. Esto sucedió durante su viaje a Marruecos mientras estaba buscando serpientes. Al ver al animal indefenso, no lo dudó un instante y se metió en el hoyo para rescatarlo.

Así lo contaba en el texto que acompañaba al vídeo: "Le di agua y me lo llevé para buscarle ayuda. Él estaba asustado. Conduje varias horas hasta la ciudad más cercana y allí me informaron que no había veterinario, para eso tendría que desplazarme a Marrakech al día siguiente. Lo metí en la habitación, le di agua, pero no quiso comer. Lo dejé dormir en una de las camas y allí estuvo tranquilo".

El pobre cachorro parecía no estar bien porque al levantarse se tambaleaba y daba vueltas en círculos. E incluso Alex intentó darle agua con una jeringuilla pero el animal terminó vomitándola: "por la noche se quejaba a ratos y se volvía a dormir pero allí estuve con él" relataba Alex.

Un pronóstico muy complicado

A la mañana siguiente, Alex decidió poner rumbo urgente a Marrakech para llevarlo al veterinario. Nadie sabía cuánto tiempo habría estado el cachorro metido en ese enorme agujero y su estado era crítico. El veterinario le aplicó un tratamiento a pesar de saber que su pronóstico era muy malo. Por desgracia después de unas horas el perro no pudo aguantar más y falleció.

"No podía creer que hubiese empeorado tan rápido, me entristeció muchísimo no haber podido haber hecho nada más por él, me llena de frustración y tristeza, pero quería compartir con vosotros esta historia.

Las redes sociales se llenan de aplausos

La historia fue compartida por la famosa cuenta de Instagram @cabronazi en la que más de 50 millones de personas siguen a diario el contenido de diversas temáticas. En concreto, este vídeo acumula casi 3 millones de visualizaciones y en los comentarios se puede ver cómo alaban la actuación del chico: "Bravo bravo y mil veces BRAVO!!!! Necesitamos en este mundo más personas como estos chicos y que se vitalicen este tipo de actos" decía la usuaria @cmr.111.

Por su parte, Alex ha querido concienciar a todos los usuarios de la dura realidad de países como Marruecos: "quería visibilizar una dura realidad que ocurre en Marruecos y otros países. El abandono de los animales. Tan solo allí hay más de 3 millones de perros callejeros y lamentablemente muchos de ellos sufren destinos parecidos".