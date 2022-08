Veterinarios destacan la importancia de la adopción responsable en el Día Internacional del Animal sin Hogar

Cerca de 1.000 animales de compañía son abandonados diariamente en España, para luchar contra la sobrepoblación de mascotas callejeras, los expertos recomiendan la adopción responsable de perros y gatos en el Día Internacional del Animal sin hogar.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el veterinario de Drypets, Andrés Santiago, ha animado a la adopción responsable de animales, y ha destacado los valores positivos que tiene ésta tanto en los dueños como en las mascotas.

"La adopción nos hace mejores personas porque sacamos de la calle o de una perrera a un animal y le estamos dando una segunda oportunidad", ha añadido Santiago.

Además, el veterinario ha recordado que antes de adoptar a un animal hay que tener en cuenta que es "un ser vivo" y que tiene "unas necesidades". "No es un capricho al que le pongo un par de vacunas, sino que a lo largo de su vida va a tener problemas, va a tener que ir al veterinario, además de prestarle atención", ha afirmado el veterinario.

Para Santiago, el motivo de abandono de muchos animales se debe a que su dueños no son conscientes de las necesidades reales de las mascotas antes de su adopción. "El problema es que muchas veces compramos o adoptamos a un cachorro y no somos conscientes de todo lo que viene después. El cachorro va a crecer y a ganar peso, y después pueden venir problemas si no le hacemos el caso necesario", ha añadido Santiago.