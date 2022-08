Un perro callejero protector socorre a un actor que fingía estar muerto

El corazón de los perros es muy puro. Tanto así que son capaces de ayudar a los humanos sin tan siquiera conocerles. No es la primera vez que vemos cómo un perro le salva la vida a una persona o intenta ayudarla cuando la ve en una situación vulnerable.

Esto fue lo que pasó en la ciudad de Izmit, en Turquía, cuando el actor Numan Ertuğrul Uzunsoy estaba en una actuación callejera en mitad de una plaza delante de cientos de personas. En mitad de la actuación le tocaba hacerse el muerto tras sufrir una caída pero lo que no esperaba este hombre es que al estar "inconsciente" apareciera un perrito callejero de la nada que al verlo en el suelo se tumbó encima de su cabeza intentando protegerlo o reanimarlo.

La escena que dejó este perro es de lo más tierna y los espectadores aplaudieron la reacción del perro ya que demostró el buen corazón que tenía y las nobles intenciones de salvar a una persona desconocida. El actor comentó luego que "pensaba que mi compañero de reparto se estaba acercando a mí pero luego sentí algo caliente en mi cara. Me sentí muy feliz con los besos del perrito. Fue muy bonito porque era como un ángel que me quería cuidar. Fue un momento muy emotivo para mí y no lo esperaba en absoluto".

El perro protector se sintió feliz al ver que el actor reaccionaba ante sus caricias

En el vídeo que vamos a mostrar a continuación se aprecia cómo el perro no quiere separarse del hombre cuando los compañeros de reparto del mismo pero cuando nota que Numan empieza a reaccionar, a sonreír y a tocarlo, se pone tan feliz que no para de mover su rabito.

El gesto de protección ha sido visualizado por decenas de miles de personas que pidieron que el perrito encontrara un hogar definitivo.