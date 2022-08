Gana la lotería y le comunican que está libre de cáncer: invertirá el dinero en su perro

Si nos ponemos a analizar cuáles son los factores más importantes en la vida de una persona, es muy probable que entre ellos encontremos el amor, la familia, la amistad, el trabajo, la salud y el dinero. Maxine Lloyd lo sabe bien.

Ella es una mujer británica de 50 años que fue diagnosticada con cáncer de mama el pasado año 2021, y aunque fue una batalla complicada, le resultó más fácil llevarla a cabo gracias a sus compañeros de viaje: su pareja Wayne Tilbury y su perro Rosco.

Ella era terapeuta ocupacional del servicio estatal de salud de Reino Unido y cuando se hizo las pruebas correspondientes para controlar el cáncer de mama, los médicos le dieron la gran noticia de que el tratamiento había funcionado muy bien y estaba libre de la enfermedad.

En ese mismo momento, también recibió un inesperado mensaje en su móvil: su boleto de lotería coincidía con el premio de "El millón", por lo que ella y su pareja ganaron 1.000.000 de libras, el premio mayor del juego de premio instantáneo Mega Cash Showdown de 30.000.000 de la Lotería Nacional.

Según recoge el periódico The Sun, Maxine contó a la administración de loterías británica que "fue un momento surrealista, estoy aquí, estoy viva y acabamos de tener un poco más de suerte. Es la guinda del pastel".

Nuevos sueños que cumplir

La pareja ha pensado adquirir una nueva vivienda para vivir con mayor tranquilidad: "Habíamos estado mirando casas antes de ganar el premio y hace poco encontramos una que nos gustaba mucho. Lo más curioso es que se puso en venta el mismo día que ganamos la lotería".

Además, Maine lo tiene muy claro. Quiere invertir parte de su dinero en su perro Roco, quien le ha servido de apoyo durante todos estos meses en los que el tratamiento ha sido muy duro: “Es como mi perro de terapia. Cuando me siento mal, él apoya su cabeza sobre mí suavemente y cuando me siento mal por mí mismo, sus grandes ojos marrones parpadean y me anima a un paseo muy necesario para los dos”.