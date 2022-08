Una perra acompaña a su dueño taxista a trabajar y le ayuda a cobrar a los clientes

No cabe la menor duda que si dicen que "el perro es el mejor amigo del hombre" es por varios motivos. Un perro nunca abandonará a su familia y tratará de darle todo el amor hasta el final de sus días. A pesar de lo que muchos puedan decir sobre las necesidades de un can (como por ejemplo que es un error tenerlo en una casa pequeña y que necesitan grandes espacios para vivir), lo cierto es que muchos veterinarios afirman que un perro es feliz cuando está acompañado de sus seres queridos.

Estos animales provienen del lobo, y como tal prefieren estar en "manada" antes que estar solos. Por ese motivo, ver cómo un perro acompaña a su dueño al trabajo supone una estampa de lo más adorable, más aún cuando ese perro además le ayuda con sus clientes.

La historia que vamos a contar hoy en Mascotíssimas habla de un perro de la raza Chihuahua que acompañaba a su dueño taxista a trabajar. El animal llamado "Chiqui" se pasaba horas en el asiento delantero del coche con tal de estar con su "papá".

La pequeña Chiqui pasaba tanto tiempo con él que se integró a la actividad y a día de hoy es una "empleada" más del servicio de taxi. Esta historia ha tenido lugar en Morelia, Michoacán (México) y se ha viralizado en la red social Tik Tok gracias al trabajo que desempeña la perra.

Ella coge el dinero de los pasajeros y se lo entrega a su dueño. Aunque pueda parecer un gesto simple, los pasajeros quedan impresionados al ver cómo la perra lo hace con tanta delicadeza. Fue la usuaria de Tik Tok @teresacastroavila quien decidió mostrar la historia: "Tomé un taxi y llevaba a su perrita 'Chiqui'; me comentó el señor David (el dueño del taxi), que no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa, así que mejor se la lleva a trabajar y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño", explicaba la tiktoker @teresacastroavila.

@teresacastroavila Historia: Tome un taxi y llevaba a su perrita "chiqui"; me comento el señor David(dueño del taxi), que no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa, asi que mejor se la lleva a trabajar y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño#perritos #perrostrabajando #buenosdueños #lamejorcompañiadelmundo #elmejoramigodelhombre ♬ sonido original - a_josephhb

La historia del taxista ha enamorado en las redes sociales

Además de no querer dejar a su perrita sola cuando se va a trabajar, el hombre también fue abandonado por su pareja y ahora vivía con su madre. Fue ella misma quien le puso el nombre de "Chiqui" por la cantante Chiquis Rivera.

Aunque algunos han podido criticar este gesto considerando que un taxi no es el lugar donde debe estar un perro, lo cierto es que otros miles de usuarios alaban la actitud del hombre y aman a la ya considerada "perrita trabajadora".

El vídeo acumula ya medio millón de visitas, más de 70.000 "me gusta" y centenares de comentarios.