Si maltratas a un animal, podrás perder la custodia de tus hijos en caso de divorcio

Si una persona que se va a divorciar maltrata un animal, podría perder la custodia de sus hijos. Así lo ha estipulado un documento que ha elaborado el gobierno de la Generalitat en Cataluña que tiene previsto aprobarse en octubre de este año. Fue precisamente el Código Civil de Cataluña uno de los primeros en establecer que las mascotas eran "seres vivos con sensibilidad física y psíquica" y gracias a esa acción se pudo establecer posteriormente en el reglamento español.

Un riesgo familiar

La sanción contempla el vínculo que existe entre el maltrato hacia los animales y el riesgo de que ese tipo de acciones también se puedan cometer en el ámbito familiar en cuanto a menores de edad y pareja se refiere. Es entonces cuando un juez, en el caso de que se apruebe definitivamente, no podrán dar la custodia de los hijos menores si uno de los cónyuges han llevado a cabo maltrato animal hacia las mascotas.

Numerosas asociaciones contra el maltrato hacia la mujer afirman que muchos hombres utilizan a las mascotas para hacer daño psicológico a sus parejas, ya sea amenazando con matar al animal o bien ejerciendo violencia física hacia el animal para dañar de esta manera a su mujer.

Además, si esta medida se llega a aprobar en Cataluña, también se podría poner en juicio la propiedad del animal cuando éste sea en pareja. De esta manera, también se podría asignar a la otra persona que esté con la mascota, definiendo un juez todos los gastos de manutención o cuidados que el animal necesitara (los cuales tendrían que ser compartidos).

Según afirma el periódico ABC, la consejera de Justicia Lourdes Ciuró contempla que los animales "son seres que no son objetos, sino todo lo contrario, y se tiene que determinar quién tendrá cuidado de ellos en casos de crisis de pareja". La medida también contempla si el propietario fallece, quien podrá establecer la custodia en testamento, aunque si no se registra ese documento, la mascota pasará a los herederos. Sin embargo, si esos asignados no pueden solventar el cuidado del animal, será la administración o un centro de cuidados especializado el que podrá tener la custodia de la mascota en ese lugar.