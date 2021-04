Viral pelea de ex novios con carteles por la calle sobre la "desaparición" de su perro

El usuario de Twitter @ceciarmy es experto en crear contenido que se haga viral, y en esta ocasión lo ha vuelto a conseguir. Hace dos días subió un tweet sobre un seguidor que le había enviado dos fotos sobre una pelea de ex novios a raíz de la desaparición de un perro.

En concreto, la primera fotografía de la izquierda cita "SE BUSCA", y abajo la imagen de un perrito pequeño blanco que responde al nombre de "Vega". Según su dueña, el perro es muy noble, bueno y posiblemente esté desorientado o perdido. Pero a continuación también escribe: "eso en caso de que mi ex no se lo haya llevado, lo cual no tengo pruebas".

Por si eso no fuera poco, también añade en mayúsculas, negrita y cursiva que si alguien ve a ese perro con un chico de 27 años, estatura mediana y moreno la llamen urgentemente porque es su ex y se lo ha llevado sin su consentimiento.

El chico, ni corto ni perezoso se atreve a contestar al cartel de su ex novia con otro cartel en el que pone "NO SE BUSCA". Y a continuación, se dirige directamente a ella con el siguiente texto: "Teresa, el perro también era mío y tengo derecho a estar con él. Tú me pudiste los cuernos y me engañaste en la cara. Espero que tengas muchas fotos suyas porque no lo vas a volber (con esa falta de ortografía) a ver. Para de buscarlo y alarmar a la gente. Alberto".

El tweet tiene más de 27.000 likes y casi 5.000 retweets. Estos carteles han sido vistos en por la zona del Campanar, en Valencia.