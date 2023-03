Zoofilia: una tiktoker asegura haber tenido sexo oral con su perro

TikTok se ha convertido en la red social por excelencia para los jóvenes en todo el mundo. Su contenido es muy variado, desde vídeos divertidos y de comedia, hasta tutoriales de maquillaje, danzas, retos virales, música y más. Hay una gran cantidad de contenido generado por los usuarios, y la plataforma ha dado lugar a muchos creadores de contenido populares que han construido grandes audiencias y seguidores en la aplicación.

Pero TikTok también ha sido criticada por algunos por el contenido inapropiado que se ha publicado en la plataforma, como el acoso, la intimidación y el contenido sexual explícito. Cada día hay artículos rulando por internet hablando sobre algún contenido viral de esta red, y la última ha sido protagonizada por una usuaria española conocida como @soymimii_gtf es.

Esta chica tiene más de 190.000 seguidores en su cuenta de TikTok y es allí donde publica contenido respondiendo a sus seguidores. Uno de ellos le preguntaba: "has probado con animales?" a lo que la usuaria responde inicialmente: "no, la verdad es que no estoy tan loca!, pero a continuación vuelve a confesar que "pero la verdad es que tengo un video con un perro mío en el que me chupa (lo dice mientras sonríe) así que eso sí, pero nada más", terminando con su respuesta.

El vídeo que ya acumula más de un millón y medio de visualizaciones también ha sido muy criticado por haber usado un animal para mantener relaciones sexuales, aunque el Código Penal establece que "El artículo 337 del Código Penal castiga a quien “por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual” a animales domésticos o habitualmente domesticados, aquellos que viven temporal o permanentemente bajo el control".