Una chica adopta a un lobo huérfano y se convierten en amigos inseparables

En Rusia no es tan raro ver que una persona adopte a un lobo y lo convierta en su compañero de vida. Así lo hizo Alida, una joven rusa que encontró a una preciosa y pequeña lobezna huérfana de tan solo cinco días de vida y desde el momento que la miró, supo que la conexión era de inmediata.

En el país báltico, para poder tener un lobo a domicilio, el dueño debe cumplir una serie de regulaciones de la adopción aunque se lo haya encontrado en su hábitat natural, como por ejemplo hacer rutinas de entrenamiento para vigilar la buena salud del animal. Como bien se conoce los lobos se desarrollan en actividades muy dinámicas, lo que incluye cazar y correr a altas velocidades.

Es muy probable que si Alida hubiera encontrado a Kira más tarde, el resultado de esta historia habría sido distinto, pero al tener solo 5 días, le permitió desarrollarse en la sociedad.

Así lo contó Alida en sus redes: “Comencé el proceso de su socialización. Vio un gran número de perros, personas y niños. Caminamos por diferentes lugares para que pudiera estudiar diferentes olores y escuchar nuevos sonidos. Los lobos tienen una neofobia innata, un temor a todo lo nuevo. Este es un proceso muy difícil, largo y tedioso, pero es necesario para que Kira pueda vivir conmigo en un entorno urbano y se sienta cómoda”.

Las reacciones de la gente cuando ven a Kira suelen ser muy parecidas. Todos piden fotografiarla, preguntan si es peligroso vivir con un lobo, etc, pero Alida ha sabido encajar con la loba desde el primer momento y son grandes amigas.

Les encanta dar largas caminatas aunque para evitar accidentes siempre pasea con bozal. Los perros descienden de los lobos y tienen una morfología similar pero sus hábitos varían notablemente. Sus interacciones son muy diferentes ya que es más probable que el lobo reaccione de forma violenta ante el temor que les aporta la presencia de otros animales.

Alida tiene una vida diferente, pero completa

Cuidar de este animal no es una tarea fácil ya que no pueden estar solos en casa. Se podrían desesperar y acabar con ella, por lo que necesitan un buen equilibrio. En cuanto a la alimentación de Kira, Alida le da piezas de pollo o carnes rojas. Por ser un animal carnívoro, su dieta no puede ser alterada por alimento comercial para perros. Además, cualquier tipo de cambio afectaría a su salud de forma negativa.

Alida necesita estar en forma para poder manejar cualquier situación con Kira ya que es un animal fuerte. Esta peculiar cuidadora ha tenido una destacada actividad en las redes sociales que le ha granjeado popularidad entre los amantes de los lobos, llegando a tener casi 60.000 seguidores en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Алида (@she.s.a.wolf)

Vivir en Rusia también le ha dado esa posiblidad ya que es posible tener de mascotas, osos y lobos siempre y cuando exista respeto por las regulaciones dadas por los organismos que velan por la seguridad y el bienestar de las especies.

Alida no ha decidido aun esterilizar a Kira. Los veterinarios que han interactuado con esta maravillosa loba, recomiendan que se realice la técnica de control de la especie, ya que Kira no se ha relacionado con otros lobos.

Aun no habiéndose relacionado con otros de su especie, Kira es feliz con Alida.