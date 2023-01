Unos buzos encuentran un calamar gigante en la costa de Japón

El calamar gigante es un animal marino que vive en las profundidades del mar, por lo que no es muy común poder verlo en la superficie. Su tamaño máximo es de unos 10 metros para los machos y unos 13 metros para las hembras, pero se ha llegado a descubrir algún ejemplar que ha superado estos tamaños, como es el caso del cadáver de una hembra que se quedó varada en una playa de Nueva Zelanda y que medía 18 metros.

Quizás después de conocer estos datos, la historia que contamos hoy en Mascotíssimas no sea tan impresionante, pero seguro que para los protagonistas japoneses Yosuke Tanaka y su mujer Miki sí lo es. Ellos estaban buceando un día en la ciudad de Toyooka cuando de repente se encontraron un calamar gigante de casi tres metros de longitud que nadaba muy cerca de la superficie, tal y como explicaba sciencealert. A

Ellos tienen una escuela de buceo y sabían que había un animal de esas características cerca de la zona, pero jamás llegaron a imaginar que se lo encontrarían a pesar de que habían cogido alguna vez un barco en su búsqueda.

Un día, cogieron los equipos de buceo y se adentraron en el mar y lo encontraron pero se movía de una forma un poco extraña: "No vimos los tipos de movimientos ágiles que normalmente muestran muchos peces y criaturas marinas. Sus tentáculos y aletas se movían muy lentamente” explicó el japonés Yosuke Tanaka.

Estos buzos estaban fascinados pero a la vez tenían miedo por la gran magnitud del animal: "Pude ver sus tentáculos moviéndose. Pensé que sería peligroso que me agarrase con fuerza y me llevase a alguna parte”. “Nadamos juntos y tomamos fotos. Me impresionó que estuvieran al alcance de la mano, pero sus ojos eran tan grandes que sentí miedo”, explicó el buzo.

“En esta área, puedes atrapar un calamar grande llamado calamar rojo, que mide aproximadamente 1 metro de largo, pero cuando vi el cuerpo largo y los ojos grandes, pensé que definitivamente era un calamar gigante. Pude ver un calamar gigante vivo. Estoy feliz”, declaró Yosuke.

Now a giant squid was caught on video by a diver at a beach in Toyoka city in Hyogo! 🦑 #giantSquid #Japan pic.twitter.com/JOTVq6T20A