Un caimán ataca a su cuidadora en un cumpleaños para niños

Una fiesta infantil terminó en tragedia cuando una entrenadora de animales fue atacada por un caimán delante de varios niños que estaban presenciando un espectáculo con animales.

El suceso tuvo lugar en el centro Scales and Tails, una "empresa familiar de entretenimiento y educación sobre aves y reptiles", en la ciudad de Utah (Estados Unidos). La cuidadora del caimán, Lindsay Bull, acudió a dar de comer a la atracción estrella del centro Darthgator como había hecho en cientos de ocasiones, pero esta vez el animal respondió mordiéndole la mano y se negó a soltarla hasta que uno de los invitados adultos de la fiesta de cumpleaños entró para ayudarla.

En el vídeo difundido por las redes sociales se aprecia cómo Lindsay abrió la cristalera para alimentar al reptil y él le muerde su mano izquierda y consigue arrastrarla hasta el agua como si se tratara de una presa.

Si un caimán te muerde la mano y empieza a girar su cuerpo, lo mejor que puedes hacer es girar con él para evitar que te arranque una parte de tu cuerpo. La entrenadora lo sabía bien y por ese motivo comenzó a girar con él ante la atenta mirada de los niños.

La entrenadora pidió ayuda y fue entonces cuando el adulto invitado al cumpleaños llamado Donnie Wiseman pidió que se llevaran a los niños del lugar de los hechos y entró tirándose encima del caimán con el objetivo de inmovilizarlo. Tras varios minutos intentándolo, consiguió que le soltara la mano a Lindsay haciendo presión sobre su cuerpo y su cabeza.

"Fue como un alivio instantáneo. Por un minuto, estaba pasando por esto solo y luego, de repente, Donnie estaba en la plataforma gritándome, '¿qué quieres que haga?'. No puedo imaginar que fue fácil para él saltar sobre su espalda", afirmó en un medio de comunicación estadounidense.

