Un chico camina a la pata coja por una lesión y sus perros, entre ellos un Husky siberiano, lo imitan

Los perros son animales maravillosos y si hablamos en concreto de la raza Husky siberiano sabremos que son expertos en hacernos reír en las redes sociales. Estos perros no solo son peculiares porque pueden tener un ojo de cada color o porque no ladran si no que aúllan. También les encantan las imitaciones y la que os contamos hoy en Mascotíssimas es una de las mejores interpretaciones que hemos visto hasta ahora.

En ella se puede ver cómo un chico tiene una lesión en su pierna izquierda (posiblemente un esguince) y camina por su casa a la pata coja. El chico graba con su teléfono móvil la perfecta imitación de su husky siberiano acompañándolo de este texto: "cuando tu perro aprende a imitar tu cojera". Pero para sorpresa de todos los espectadores, a continuación aparece otra de sus mascotas imitando también el mismo gesto andando con la pata coja.

Pero lo mejor de todo es cuando el chico graba el momento en que está andando por la casa con su pierna izquierda cojeando y aparece su husky siberiano, le mira y empieza a dar saltos a la pata caja mientras le rodea en círculos. El otro perro llega y hace lo mismo, dejando una estampa de lo más divertida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Animals (@pets.hall)

El vídeo ha sido visto por miles de personas y algunos incluso piensan que el comportamiento de estos animales se debe a una teoría "He oído que es un mecanismo de protección de pack. Si hay un perro herido en la manada, los otros imitarán para que los depredadores tengan un tiempo más difícil señalando al herido" decía el usuario @shane.artistry.